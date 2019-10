De wederopstanding van Robert Pattinson: van 'Twilight'-acteur tot Oscar-kandidaat SDE

13 oktober 2019

15u06

Bron: Esquire/IW/Guardian 0 Celebrities Eerder deze week raakte bekend dat Robert Pattinson gaat meestrijden voor een Oscar voor ‘beste acteur’ voor ‘The Lighthouse’. Het is de eerste keer dat de 33-jarige Brit kans maakt op de prestigieuze prijs en het moet gezegd: hij heeft er hard voor gewerkt.

Het was best opmerkelijk nieuws eerder deze week: filmstudio A24 besloot om Robert Pattinson en niet tegenspeler William Dafoe te laten meedingen voor een Oscar voor ‘beste acteur’ voor ‘The Lighthouse’. Dafoe zou dan meestrijden in de categorie ‘beste mannelijke bijrol’. Nochtans was het lange tijd onduidelijk wie van de acteurs precies in welke categorie zou vallen, aangezien de twee heren allebei een hoofdrol lijken op te eisen. Toch krijgt Pattinson nét iets meer schermtijd en kan het publiek zijn doen en denken iets beter volgen. En voila: een mogelijke eerste Oscarnominatie voor Robert Pattinson.

(Lees verder onder de foto)

Lange tijd leek het echter ondenkbaar dat de jonge Brit ook maar in de buurt van een Oscar zou komen. Daarvoor hing er namelijk een te schadelijk etiket aan zijn naam: ‘Twilight’. Na een eerste contact met een grote filmfranchise - als Cedric Diggory in ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ - kreeg hij in 2008 de hoofdrol in de ‘Twilight’-filmreeks. Als glinsterende vampier Edward Cullen veroverde hij de harten van fanatieke tienermeisjes wereldwijd, en zijn relatie met tegenspeelster Kristen Stewart verhoogde zijn populariteit nog meer. Al werd Robert op een bepaald moment bijna zelf ontslagen, zo vertelde hij in een interview met Howard Stern. De reden? Het productieteam wilde dat Robert en Kristen hun personages “vrolijk en blij” zouden spelen, maar daar was de Brit het niet mee eens: “Gezien ‘Twilight’ nu gekend is als een erg ‘emo’ ding, dacht ik toen: als je 21 bent en je hebt een relatie met iemand, kun je dat erg intens maken door amper met iemand te praten, en elkaar amper aan te raken. Het is de hele tijd ongelofelijk serieus. Zo zijn tienerrelaties. Dat maakt het écht.” Uiteindelijk mocht Robert toch aanblijven én mocht hij zijn serieuze aanpak uitproberen. Met succes. En hoewel hij zelf nog altijd geen al te grote fan was van de reeks en de hype die errond hing, bleef hij trouw aan boord voor alle vijf films. In 2012 kwam de laatste prent uit: ‘The Twilight Saga: Breaking Sawn - Part 2'. Robert was eindelijk vrij om andere dingen te gaan doen.

Arthouse

Maar zijn imago afschudden bleek moeilijker dan gedacht, en dus sloeg Robert een andere weg in. Geen grote blockbusters meer, geen uitgebreide filmreeksen meer. De acteur koos vanaf 2012 resoluut voor onafhankelijke films en arthouse-regisseurs; zij het ook niet de minste. Zo werkte hij al samen met David Cronenberg (‘Cosmopolis’, ‘Maps to the Stars’), Werner Herzog (‘Queen of the Desert’) en Anton Corbijn (‘Life’). In deze ‘nieuwe’ carrière nam Pattinson regelmatig genoegen met een bijrol, al liet hij zich dan even vaak opmerken bij critici. Zo werd zijn rol in ‘Queen of the Desert’ door David Rooney van The Hollywood Reporter omschreven als “kort maar betekenisvol", en vond Keith Uhlich van Brooklyn Magazine dat hij in ‘The Lost City of Z’ “subtiel de show stal”.

(Lees verder onder de foto.)

Robert zelf is erg blij met de keuzes die hij gemaakt heeft, beginnende met die rol in ‘Cosmopolis’. “Nadat ik met Cronenberg gewerkt had, gingen er veel deuren open”, zei hij. “Mensen bekijken je plots op een andere manier.” En dat hij nu met veel kleinere budgetten moet werken, vindt hij geen probleem. “Ik vind het fijn om met kleine budgetten te werken, want het is gemakkelijker wanneer je écht, écht in iets gelooft. En het is best leuk om kleine rollen te spelen. Dan is de film niet volledig afhankelijk van wat ik erin doe, dus mag ik werken met wie ik wil werken en is het niet mijn schuld als de film geen geld opbrengt.”

Stroomversnelling

Ondertussen lijkt de carrière van Robert toch opnieuw in een stroomversnelling te komen. In mei werd aangekondigd dat hij de nieuwe ‘Batman’ zou worden, en de acteur tekende meteen voor drie films. De eerste film in die reeks wordt geregisseerd door Matt Reeves en zal ‘The Batman’ gaan heten. De prent verschijnt binnen twee jaar in de zalen. Een prestigieus project, want sinds Christian Bale in 2008 de handen in elkaar sloeg met Christopher Nolan voor de ‘Dark Knight’-trilogie, is de superheld weer immens populair. Dat zijn casting op behoorlijk wat kritiek kon rekenen, deert hem niet. “Om eerlijk te zijn is de kritiek heel wat minder giftig dan ik verwacht had”, zegt hij. “En het is leuker om de underdog te zijn. Dan verwacht men ook niets van je.” De acteur is in ieder geval zelf erg blij met de rol: “Het is best een interessant personage”, klinkt het. “Volgens mij omdat hij geen enkele superkracht heeft.” Robert heeft trouwens ook een project met Nolan op de planning staan: de mysterieuze film ‘Tenet’.

(Lees verder onder de foto)

Plasjes modder

En ook ‘The Lighthouse’ is opnieuw een stap richting mainstream. De zwart-witfilm over twee mannen die opgesloten zitten in een vuurtoren en beetje bij beetje hun verstand beginnen te verliezen, wordt bij critici met veel enthousiasme onthaald. En Robert heeft er zijn werk van gemaakt, vertelt hij in een interview met Esquire. “Omdat je een gek speelt, kan je eigenlijk ook de hele tijd gek doen. Nu ja, niet de hele tijd, maar toch een goed uur voor je op de set moet zijn. Je kan op de vloer zitten grommen en plasjes modder oplikken.” En Robert meent het. “Ik was zo goed als constant bewusteloos. Het was geschift. Ik was heel lang bezig met mezelf te laten overgeven. Met in mijn broek te plassen. Het is echt weerzinwekkend. En ik weet niet, misschien is het ook vervelend.” Hij vervolgt: “Er was een scène waar Willem (Dafoe, red.) op mij ligt te slapen en we zijn allebei erg dronken. Ik voelde dat we compleet verloren waren en ik zit daar maar te proberen om over te geven. Robert (Eggers, de regisseur, red.) geeft me een standje omdat Willem naar hem kijkt en zegt: ‘Als hij op mij overgeeft, dan verlaat ik de set.’ En ik had geen flauw idee van al het drama.” En Robert paste nog andere technieken toe om zichzelf in te leven in de rol. Zo draaide hij rondjes voor elke take, om uit evenwicht te raken. En hij plaatste een steen in een van zijn schoenen, om het zich nog moeilijker te maken. Benieuwd of het hem eindelijk die Oscar zal opleveren.