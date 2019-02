De wanhoop nabij: topmodel Gigi Hadid wordt afgeperst door ex Zayn Malik TDS

01 februari 2019

18u00

Bron: Hollywoodlife/Eonline 0 Celebrities Als we de vrienden van Gigi Hadid (23) mogen geloven, kan Zayn Malik (26) maar niet verkroppen dat het topmodel een punt achter hun relatie heeft gezet. De twee gingen eind vorig jaar weer ieder hun eigen weg en spendeerden de feestdagen zonder elkaar. Zayn zou zijn ex dezer dagen echter onophoudelijk contacteren, in de hoop haar te doen bijdraaien. “Maar Gigi voelt zich emotioneel afgeperst”, klinkt het in Amerikaanse media.

Dat één van beide partijen een breuk maar moeilijk kan verkroppen: het komt regelmatig voor. Ook in Hollywood, zo blijkt. Want voormalig ‘One Direction’-zanger Zayn Malik zou ‘zijn’ geliefde Gigi Hadid maar niet kunnen vergeten.

Volgens de entourage van het koppel blijft hij maar contact zoeken met Gigi. Hij belt haar voortdurend op, soms midden in de nacht. De boodschap is altijd hetzelfde: Zayn vraagt of zij hem toch niet nog een kans wil geven. Wanneer Gigi dat weigert en de telefoon neerlegt, zou Zayn via WhatsApp een berichtenstroom sturen waar zij niet kan aan ontsnappen. Ook hier echter steeds hetzelfde verhaal: in verschillende toonaarden zou hij zijn liefde blijven verklaren aan het model.

Onhoudbaar

Omdat de situatie onhoudbaar werd, besloot Gigi haar Britse ex de afgelopen week nog één keer te bezoeken. Tijdens die ontmoeting zou zij hem de les gelezen hebben, en hem duidelijk hebben gemaakt dat zijn pogingen radeloos overkomen en tevergeefs zijn. Gigi zou hem zéér duidelijk hebben gemaakt dat de relatie definitief voorbij is.

Het gesprek zou echter een compleet andere afloop gekend hebben dan Gigi kon vermoeden. “Zonder haar heeft mijn leven geen zin meer, ik doe mezelf misschien wel wat aan”, zou Zayn tegen zijn omgeving gezegd hebben. Dat zou ook blijken uit zijn nieuwe muziek: Zayn zingt op zijn nieuwe plaat dan ook over erg donkere thema’s. Wat er dan weer voor gezorgd heeft dat Gigi Hadid zich nu “emotioneel afgeperst” voelt.

“Gigi was steeds zijn rots in de branding. Zij steunde en begreep hem door en door. Maar nu zij ook is weggevallen, maken we ons inderdaad zorgen”, klinkt het. “Zij hoopt dat hij in therapie gaat, dat hij nu professionele hulp krijgt”. De toekomst zal moeten uitwijzen of de zanger de raad van zijn ex zal opvolgen.