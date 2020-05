De vriendschap is weer over tussen Brad Pitt en Angelina Jolie: “Ik wil mijn kinderen niét in de buurt van je nieuwe vriendin” MVO

19 mei 2020

18u31 4 Celebrities Hoewel het er even nog op leek dat er een verzoening in de maak was tussen Brad Pitt (56) en Angelina Jolie (44), blijkt niets minder waar. Brad heeft een nieuwe vriendin, en daarmee is zijn hernieuwde vriendschap met zijn ex meteen bekoeld. Sterker nog, Angelina waarschuwt hem nu al: “Ik wil mijn kinderen niét in haar buurt.”

Pitt zou intussen een relatie hebben met actrice Alia Shawkat (31), al beschrijft hij haar zelf voorlopig nog als een ‘goede vriendin’. “Angelina ruikt onheil en vertelde hem meteen dat hij hun kinderen bij Alia weg moet houden”, zegt een vriend van het koppel. “Net zoals ze hem een paar weken geleden waarschuwde over Jennifer Aniston.”

Pitt is namelijk opnieuw heel close met de ‘Friends’-actrice, van wie hij 15 jaar geleden scheidde. “De kinderen, zeker Shiloh(13), waren zo aan Jennifer gehecht geraakt dat Angelina jaloers werd. Ze is bang dat iemand haar zal vervangen als mama. Shiloh is heel sociaal en heeft al laten vallen dat ze Alia graag wil ontmoeten. Angelina wil die relatie in de kiem smoren, nog voor ze begint.”

Volgens diezelfde insider heeft Jolie niet veel vriendinnen. “En ze is duidelijk niet van plan om er bij te maken. Ze heeft nog nooit interesse uitgedrukt om vriendschap te sluiten met Brads nieuwe liefdes, hoewel dat op lange termijn beter zou zijn voor hun kinderen.”

LEES OOK

Jennifer Aniston draagt nog steeds de verlovingsring van Brad Pitt

Angelina Jolie laat moederhart spreken: “Het is onmogelijk om een perfecte ouder te zijn”