De voogdijstrijd wordt nu wel erg bits: "Jeremy Renner dreigde om zichzelf en zijn ex van kant te maken"

15 oktober 2019

10u59

Bron: Metro UK/TMZ 0 Celebrities Acteur Jeremy Renner (48) en zijn ex-vrouw Sonni Pacheco (28) zijn momenteel in een bittere strijd verwikkeld om de voogdij over hun zesjarige dochtertje Ava. En beide partijen willen zo graag winnen, dat ze niet aarzelen om hun ex in een slecht daglicht te stellen.

Recent diende Sonni, een Canadese actrice en kunstenares, enkele documenten in bij de rechtbank. Daarmee wil ze de exclusieve voogdij over dochtertje Ava verkrijgen, al zou papa Jeremy Renner haar onder toezicht nog wel kunnen bezoeken. TMZ kon de documenten inkijken en die schetsen geen al te fraai beeld van Jeremy. Zo staat er dat de acteur in november in een club was en “begon te praten over het vermoorden van zijn vrouw. Hij vertelde er iemand dat hij niet meer met haar kon omgaan en wilde dat ze zou verdwijnen.”

Ook Ava’s nanny zou Jeremy bedreigingen hebben horen uiten, waarin hij gezegd zou hebben dat hij eerst Sonni en dan zichzelf zou vermoorden. “Het is beter dat Ava geen ouders heeft, dan dat ze Sonni als moeder heeft”, zou hij gezegd hebben. En een getuige verklaart: “Jeremy stak een pistool in zijn mond, dreigde om zichzelf van kant te maken en vuurde het pistool af in het plafond terwijl Ava in haar kamertje sliep.” Volgens Sonni kampte Jeremy in het verleden ook met verslavingen én was hij ook niet vies van wat verbaal en emotioneel misbruik. De actrice beschrijft bovendien hoe haar ex cocaïne liet rondslingeren in de badkamer, waar Ava er gemakkelijk bij kon.

Dramatisering

Zware beschuldigingen, maar volgens Jeremy klopt daar niets van. In een reactie aan Metro.co.uk laat hij weten: “Het welbevinden van zijn dochter Ava was en blijft de belangrijkste focus voor Jeremy. Dit is een zaak voor de rechter om te beslissen. Het is wel belangrijk om erop te wijzen dat de dramatiseringen in Sonni’s verklaring een eenzijdig verslag zijn met een specifiek doel voor ogen.”

Jeremy en Sonni kregen Ava in 2013 en trouwden een jaar later in het geheim. Enkele maanden later gingen ze al uit elkaar. Sindsdien hebben ze gedeelde voogdij, maar beide ouders willen Ava nu alleen opvoeden.