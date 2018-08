De vloek van Hollywood? Deze sterren konden drank en drugs niet weerstaan TDS

06 augustus 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Celebrities Demi Lovato heeft voor het eerst gereageerd sinds ze twee weken geleden een overdosis nam. De zangeres bedankte in een bericht haar fans en familie voor de steun. "Ik ben altijd open geweest over mijn gevecht met mijn verslaving", schrijft de 25-jarige Lovato. "Ik heb geleerd dat deze ziekte niet zomaar over gaat. Ik moet het zelf overwinnen en daar ben ik nu mee bezig." In Hollywood ligt de drank en drugs niet alleen voor Demi, maar voor heet wat celebs op de loer. Ook deze sterren kennen de grote gevaren.

Eminem: al 10 jaar nuchter

Eminem, Marshall Mathers in het echt, overleed in 2007 bijna aan een overdosis Methadon. Hij ging naar de afkickkliniek, en met succes. In april dit jaar vierde hij zijn tiende verjaardag als nuchter man. "Het was niet best", weet de rapper nog. "Als ik twee uur later in het ziekenhuis was geweest, was ik nu dood. Al mijn organen waren er al mee gestopt en de artsen dachten dat ik het niet zou redden."

Robert Downey: voerde een jarenlange strijd

Robert Downey Jr. is tegenwoordig een van de best betaalde acteurs van Hollywood. Dat was ooit helemaal anders: begin jaren negentig kwam de acteur verschillende keren in aanraking met de politie wegens drugsbezit en dronkenschap. Hij zat in totaal twee jaar en acht maanden achter de tralies en werd gedwongen naar een ontwenningskliniek gestuurd. Hij focuste zich op gevechtssport als afleiding, en een jaar later zat Robert bij Oprah op de bank om te praten praten over de ongelooflijke verandering in zijn leven.



Bradley Cooper: geen alcohol aangeraakt sinds hij 29 werd

De acteur worstelde met een alcoholverslaving maar vertelde in 2013 aan GQ Magazine dat hij op 29-jarige leeftijd gestopt is met drinken. "Indien ik dat niet had gedaan, zou ik eigenhandig mijn hele leven saboteren", zei hij.

Rob Lowe: heeft al 25 jaar drank afgezworen

De Full House-acteur is al meer dan 25 jaar nuchter en heeft dit naar eigen zeggen te danken aan zijn geweldige vrouw. Hij kreeg er in 2015 zelfs een 'Spirit of Sobriety Award' voor. "Herstellen van mijn verslaving heeft mijn leven waarde gegeven", zei hij toen hij de award in ontvangst nam. "Integriteit, eerlijkheid, geloof, een relatie met god, en vooral dankbaarheid. Het heeft mij een prachtige familie gegeven en een fantastische carrière."

Chrissy Teigen: te veel wijn

Chrissy Teigen kon moeilijk maat houden wanneer ze alcohol dronk. Dat vertelde het model openhartig tijdens een interview met het Amerikaanse Cosmopolitan. Een glaasje wijn voor, tijdens en na een event werd voor Teigen een routine. “En het probleem is dat ik niet het type ben dat dan één glaasje drinkt”, gaf ze toe. Ze stopte daarom met drinken, en was zo positief verrast over de effecten dat ze nu de fles volledig laat staan. “Ik moest mezelf fixen”, zei ze.

Calvin Harris: werd nuchter op zijn 24

De 34-jarige populaire Schotse dj stopte met drinken omdat het zo'n slechte invloed had op zijn leven. “Alcohol maakte me ziek, het had invloed op mijn brein op de slechts mogelijke manier,” gaf Harris in een interview met de BBC toe. "Mijn leven is nu een miljoen keer beter. Als je drinkt weet je zelf niet meer of je een goede show hebt gegeven of niet. En misschien maar goed ook, want als ik drink zou ik toch enkel onzin verkopen."

Kendrick Lamar: blijft ver weg van drugs en alcohol

Nu scoort hij enorme successen als artiest, maar Kendrick Lamar houdt zijn voetjes op de grond. "Mijn carrière heeft voor mij nooit gedraaid rond rijk worden, vrouwen versieren, designer kleding, of drank", vertelde hij aan GQ. "Ik bedoel maar: ik kom van die levensstijl, en ik realiseerde me dat ik echt aan het vechten was. Dus ben ik gestopt, en kreeg ik mijn leven weer op de rails."

Daniel Radcliffe: problematische verslaving

Na de opnames van de verschillende 'Harry Potter'-films kreeg Daniel Radcliffe met problematisch alcoholgebruik te kampen. De acteur zocht meerdere malen hulp en zwoor uiteindelijk de Hollywoodlifestyle van feestjes volledig af. Radcliffe gaf later toe dat hij drank absoluut nodig had om zich ergens te kunnen amuseren.

Lana Del Rey: al aan de drank toen ze nog minderjarig was

In een interview vertelde Lana dat ze dagelijks dronk toen ze erg jong was. Ze vond het 'spannend' om zo in haar eentje haar donkere kanten te ontdekken. Haar ouders stuurden haar naar een strenge kostschool in Connecticut om Lana weer nuchter te krijgen. Meerdere nummers op haar album 'Born To Die' gaan over de problemen die ze toen overwon.

Ben Affleck: moeilijke relatie met alcohol

Affleck liet zich in 2001 behandelen in een kliniek. Nadien leek hij definitief verlost van zijn alcoholverslaving, maar in 2017 is hij plots hervallen. “Ik heb een nieuwe behandeling tegen alcoholverslaving achter de rug. Het is iets wat ik vaker heb overwonnen en dat wil ik ook blijven doen”, aldus een openhartige Affleck. “Ik wil alles uit mijn leven halen en de beste vader zijn. Ik wil dat mijn kinderen weten dat ze zich niet hoeven te schamen om om hulp te vragen als ze dat nodig hebben. Dit was de eerste van vele stappen in de richting van een volledig herstel", schreef hij toen op Facebook.

Brad Pitt: drank verantwoordelijk voor scheiding

Brad Pitt heeft zichzelf lang verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van zijn huwelijk met Angelina Jolie. In een gaf de acteur toe dat hij te veel alcohol dronk. “Sinds ik van school ben, kon ik me geen dag herinneren dat ik niet aan het zuipen was of een joint rookte. Toen ik een gezin stichtte, stopte ik met alles, behalve met drank”, zei Brad. Hij werd alcoholist. “Het werd echt een probleem”, aldus de acteur. "Maar ik probeer om mezelf te verbeteren en ben daarvoor in behandeling. Ik heb wel twee therapeuten versleten voordat ik de juiste tegenkwam." Brad verving de drank door sapjes en water.

Keith Urban: al meer dan een decennium afgekickt van drank en cocaïne

Keith Urban denkt dat het voor verslaafden heel belangrijk is om zich niet af te sluiten voor de mensen in hun omgeving. Dat vertelde de countryzanger, die zelf werd behandeld voor zijn verslaving en drank en cocaïne, in een interview. Hij is intussen al meer dan 10 jaar nuchter. "Het gevaar is dat je denkt dat je er zelf wel uitkomt en weigert om hulp te vragen. Dan is het einde nabij. Ik was zelf aan het verdrinken toen ik me bedacht dat ik mijn hand zou kunnen opsteken om hulp te vragen. Ik ben zo dankbaar dat ik dat heb gedaan en er nog ben."

Jada Pinkett Smith: twee flessen wijn per avond

Jada Pinkett, de vrouw van Will Smith, kapte zelf met de drank nadat de situatie problematisch werd. "Ik begon dagelijks twee flessen wijn in de zetel op te drinken. Op een bepaald moment dacht ik: Jada, je hebt een probleem. Vanaf die dag heb ik geen druppel meer aangeraakt."

Gerard Butler: verslaafd aan pijnstillers

Acteur Gerard Butler liet zich in 2012 opnemen in een afkickkliniek omdat hij te verslaafd was geworden aan pijnstillers. Zijn problematisch gedrag begon nadat hij last kreeg van hevige spierpijn door de opnames van de film '300'. Butler herstelde zich en raakte sindsdien ook geen druppel alcohol meer aan. "Ik heb veel foute beslissingen gemaakt in mijn leven, maar ik weet dat dat de juiste keuze was", zei hij.

Tobey Maguire: bezoekjes aan de AA

'Spider-Man' gaf alle drank en drugs volledig op toen hij negentien was. De acteur is nu 42 jaar en dus al meer dan twintig jaar nuchter. Hij zocht hulp, en ging onder meer naar AA-meetings. "Het is zo gemakkelijk. Je komt er binnen, en je vraagt om hulp. Het heeft mijn leven totaal veranderd", zei hij in een interview.

Sia: zelfmoordgedachten door pijstillers

Sia Furler werd wereldberoemd met haar hits als 'Chandelier'. Haar eerste grote liefde stierf in een ongeluk, en deze tragische gebeurtenis zorgde ervoor dat er paniekaanvallen en depressieve periodes in haar leven kwamen. Ze geraakte verslaafd aan alcohol en kalmerende medicatie, wat leidde tot zelfmoordgedachten. Maar Sia liet zich behandelen, en is intussen helemaal clean.

Russell Brand: twaalf stappen-programma

Dat Russell Brand in het verleden zwaar verslaafd was aan drugs en alcohol, weet intussen iedereen. De komiek kickte 15 jaar geleden af, maar gebruikt het twaalf stappen-programma van de Anonieme Alcoholisten nog steeds. "Het is mijn geloof geworden", zei hij. Hij schreef ook een boek over zijn herstel: Recovery. In de twaalf stappen wordt onder meer omschreven dat verslaafden hun tekortkomingen wat betreft hun verslaving op een rij zetten en kritisch naar zichzelf durven te kijken.

Ewan McGregor: van 'gezellige drinker' naar verslaafde

Hij was eerst een 'gezellige drinker', maar Ewan McGreger veranderde al snel in een verslaafde. Hij besloot voor zichzelf dat het genoeg was, en dat alcohol er niet langer voor mocht zorgen dat hij alles zou verliezen. Hij stopte volledig met drinken.

Naomi Campbell: veel gelukkiger nuchter

Ooit was het topmodel een stevige drinkster, maar een paar jaar geleden maakte ze daar een einde aan. "Ik ben zo veel gelukkiger nu ik niet meer drink", zei ze in een interview met Life & Style in 2013. Zo kreeg ze ook haar notoire divagedrag onder controle.

Colin Farrell: bijna dood door drugs en alcohol

De verslavingen van Colin Farrell joegen de acteur bijna de dood in, zo onthulde hij enkelen jaren terug. De acteur vocht jaren tegen een drugs- en alcoholverslaving. In 2005 wilde hij er een punt achter zetten en ging hij naar een afkickkliniek. “Ik dacht toen echt dat ik niet meer lang te leven had”, zei hij daarover. Zijn hele leven was Colin al verslaafd. “Ik maak geen grap hoor, vraag maar aan mijn moeder. Ik had zes maanden een Lion-verslaving toen ik zeven was. Daarna was ik verslaafd aan Coco Pops en ik had aardappelpuree-eetbuien. Ik kan echt overal aan verslaafd raken.”

Matthew Perry: 15 jaar lang verslaafd

Matthew Perry was vijftien jaar lang verslaafd aan alcohol, softdrugs en kalmerende medicijnen. Naar eigen zeggen kan de acteur zich daardoor zelfs niets meer herinneren van de opnames van drie seizoenen van 'Friends'. Hij werd drie keer opgenomen, en sinds 2011 is hij volledig clean. Hij gaf later zelf voorlichting aan anderen die met verslaving kampen.