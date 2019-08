De vloek van de Kennedy’s slaat weer toe: “Liefde en aandacht waren niet genoeg om Saoirse (22) te redden”



29 augustus 2019

Zijn sommige families voorbestemd om meer ellende te moeten dragen dan andere? Blijkbaar wel in het geval van de Kennedy's, een van Amerika's bekendste en meest vooraanstaande families. Na tal van eerdere tragedies krijgen de Kennedy's nu ook nog af te rekenen met de onverwachte dood van een van hun jongste telgen, Saoirse Kennedy Hill (22). Wellicht gaat het om een overdosis drugs.

Niemand had zoiets verwacht. Want uitgerekend toen Saoirse overleed, verbleef ze in de Kennedy Compound in Hyannis Port, het vakantieverblijf van de uitgebreide familie. Haar nicht Meaghan Kennedy Birdzell was er ook bij en merkte niets ongewoons op. ‘Integendeel, Saoirse leek me gelukkiger en meer ontspannen dan ooit. Ze genoot volop van de vakantie, van het zeilen en van de aanwezigheid van grootmoeder Ethel (91) en alle andere familieleden, groot en klein’, zegt ze. ‘Saoirse zonderde zich niet af, maar ging opgewekt en energiek om met iedereen. Ze nam deel aan alle activiteiten en at goed. Ze was totaal niet depressief en God weet dat dit ooit anders is geweest.’

Doodverklaard

Maar depressief of niet, kennelijk had Saoirse toch nog een en ander te verbergen. Op 1 augustus werd ze bewusteloos aangetroffen in haar slaapkamer. Volgens intimi was het duidelijk dat ze drugs had genomen. Ook de gealarmeerde hulpverleners die arriveerden, gingen uit van een al dan niet toevallige overdosis. Eerst probeerden ze het meisje nog te reanimeren, vervolgens brachten ze haar zo snel mogelijk over naar het ziekenhuis in Cape Cod. Maar toen ze daar arriveerde, werd Saoirse doodverklaard. “Er was helemaal niets meer aan te doen”, zeiden de artsen. “We stonden compleet machteloos.” Opnieuw werd de familie Kennedy door een enorm drama getroffen.

Stemmingswisselingen

Saoirse was de enige dochter van Paul Hill en Courtney Kennedy, dochter van Robert F. Kennedy. Courtney is de vijfde in rij van de elf kinderen die Bobby Kennedy, voormalige minister van Justitie én tevens in 1968 vermoorde presidentskandidaat, had met zijn vrouw Ethel Skakel.

De liefdesgeschiedenis van Saoirses ouders is overigens ook een verhaal apart. Paul Hill was immers, naast Gerry Conlon, Paddy Armstrong en Carole Richardson, een van de ‘Guilford Four’. De vier leden werden destijds opgepakt op verdenking van dodelijke bomaanslagen in naam van het IRA (het Iers Republikeins Leger, nvdr) en tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Paul zat vijftien jaar in eenzame opsluiting vooraleer bleek dat de bewijsvoering tegen de vier was gemanipuleerd, dat ze fysiek werden gedwongen om schuld te bekennen en dat ze ten onrechte waren veroordeeld. De vier werden vrijgelaten. Paul verhuisde vervolgens naar de Verenigde Staten om er zich in te zetten voor mensenrechten en leerde er Courtney kennen.

Het koppel zou in 2006 uit elkaar gaan - een stresserende stempel op het leven van hun dochter. Het meisje werd het jaar daarop bovendien op een haar na ontvoerd door mannen die nooit werden gevonden. Als kind al had ze opvallende stemmingswisselingen en in 2016, toen ze achttien was, schreef Saoirse een opgemerkte verhandeling voor school. Daarin vertelde ze dat ze geregeld af te rekenen kreeg met buien van neerslachtigheid. Ze verklaarde dat ze dikwijls diep verdrietig was, iets wat ze weet aan “iemand die ik vertrouwde en van wie ik hield, maar die mij seksueel heeft misbruikt. Ik heb toen het slechtste gedaan wat een slachtoffer ooit kan doen, namelijk doen alsof er niets aan de hand is en er niets is gebeurd.”

Op wie dat sloeg en wat er precies is gebeurd, heeft Saoirse nooit willen verduidelijken, ook niet nadat ze een zelfmoordpoging had ondernomen. “Ik probeer me te omringen met positieve mensen, maar soms heb ik het gevoel dat ik verdrink”, zei ze toen.

Antidepressiva

De afgelopen jaren was er ook sprake van drugsgebruik in combinatie met antidepressiva. Dat zou Saoirse te boven zijn gekomen, ook al was haar moeder de afgelopen maanden op zoek naar een instelling waar haar dochter een goede psychiatrische behandeling zou kunnen krijgen. Om zich daarop voor te bereiden, had ze Saoirse naar het familiedomein laten gaan. Bij haar familie zou ze veilig zijn, was de redenering.

Kennelijk was dat niet zo en had Saoirse drugs binnengesmokkeld. Of het een zelfdoding is of een accidentele overdosis, is voorlopig niet duidelijk. Haar neef Patrick noemde Saoirse in naam van de resterende Kennedy’s ‘een held van onze familie die we enorm zullen missen, iemand die moedig genoeg was om uit te komen voor wat er met haar is gebeurd en om toe te geven dat ze psychiatrische hulp nodig had’.

Patrick kan trouwens weten waarover hij het heeft, want het voormalige congreslid rekende in het verleden zelf af met verslavingen en moest de diagnose van bipolaire stoornis leren aanvaarden, iets waarvoor hij nog steeds in behandeling is.

De vloek van de Kennedy’s

1944: Joseph Kennedy Jr., de oudere broer van de latere president John F. Kennedy, komt om het leven wanneer zijn bommenwerper tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Engeland explodeert.

1963: President John F. Kennedy wordt vermoord in Dallas, Texas. De moord wordt nog altijd omringd door geheimzinnigheid en tal van onbeantwoorde vragen.

1968: Johns broer Robert F. Kennedy, onder zijn broer ooit minister van Justitie, wordt tijdens zijn verkiezingscampagne voor het veroveren van het Witte Huis vermoord in Los Angeles.

1984: Robert F. Kennedy’s zoon David sterft aan een overdosis pijnstillers, antipsychotische medicatie en cocaïne. Hij was 28.

1997: Robert F. Kennedy’s zoon Michael komt om het leven bij een ski-ongeval in Colorado. Hij was 39.

1999: John F. Kennedy Jr. komt met zijn vrouw Carolyn en zijn schoonzus om het leven bij een vliegaccident. Zijn vliegtuigje stort neer in de Atlantische Oceaan.

2019: De Kennedy’s rouwen nu om Robert F. Kennedy’s kleindochter Saoirse. ‘Haar leven was gevuld met hoop, belofte en liefde’, liet de familie weten. Kennelijk was dat niet genoeg om de vloek van de Kennedy’s te ontlopen.