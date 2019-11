De verrassende reden waarom je Dolly Parton nooit met blote armen of benen ziet TDS

Het was sommige oplettende fans misschien niet ontgaan: Dolly Parton (73) treedt steevast op in outfits die haar armen en benen haast volledig bedekken. Daar heeft de countryzangeres evenwel een grondige reden voor, zo onthult ze nu zelf: Parton heeft heel wat tatoeages op haar lichaam staan waar de wereld niets vanaf wist.

Dat bekende de ‘9 to 5'-zangeres tijdens een openhartig interview op de bank bij ‘Good Morning America’. “Ik heb die tatoeages om littekens en dergelijke af te dekken”, zegt ze. “Als ik om welke reden dan ook een litteken krijg, dan geraak ik nooit van die paarse kleur af. Dus ik dacht: nou, ik ga die littekens versieren met wat bloemen of kleine vlinders of wat dan ook. Ik ben normaal niet dol op tatoeages, maar ik heb er wel een paar. En ze zitten niet op plaatsen waar je ze kunt zien.”

Het wordt intussen al jaren gesuggereerd dat Parton allerlei tatoeages op haar lichaam heeft. Tot laat ze nu pas voor het eerst in haar kaarten kijken. “Ik hou er echt niet van als er zo veel te doen is om die tatoeages, mensen tillen zo verdomd zwaar aan elk klein ding. De mijne zijn allemaal in pastelkleuren en ze zijn bedoeld om wat littekens te bedekken. Ik probeer hier geen groot of gewaagd statement te maken.”