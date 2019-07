De verboden liefde tussen John Wayne en Marlene Dietrich



Redactie

20 juli 2019

13u00

Bron: Primo 0 Celebrities Het was destijds al een publiek geheim dat supercowboy John Wayne en de Duitse supervamp Marlene Dietrich gedurende de Tweede Wereldoorlog een verboden relatie hadden, die meer dan drie jaar duurde. Beiden waren weliswaar getrouwd, maar stoorden zich niet aan de nieuwsgierige blikken wanneer ze samen in Hollywood op stap gingen. Intussen is een nieuw boek verschenen waarin méér details staan over deze toch wel uitzonderlijke romance.

‘Hoewel hij getrouwd was, viel John als een blok voor de Duitse actrice’, vertelde een vriend van Wayne destijds. ‘Hij kon aan haar verpletterende charme niet weerstaan.’ Marlène was al een superster in Hollywood toen ze in 1939 voor het eerst haar oog liet vallen op de rijzige acteur. Ze werkte toen aan de film ‘Destry Rides Again’ met Jimmy Stewart. ‘Marlène zag John voor het eerst in een restaurant’, schrijft auteur Scott Eyman, die de pittige onthullingen aan het licht brengt in een nieuw boek. ‘Ze bekeek hem van kop tot teen, draaide zich vervolgens om naar regisseur Tay Garnett en zei tegen hem: ‘Daddy, wil je deze man voor me kopen?’ Marlène was in die tijd zo’n grote ster, dat ze telkens zelf mocht bepalen wie haar tegenspeler zou worden. Voor haar nieuwe project, ‘Seven Sinners’, wilde ze uiteraard die knappe man die ze in het restaurant had opgemerkt.

‘Ze liet Wayne naar haar kleedkamer komen in de Universal Studio’s’, gaat Garnett verder. ‘Volgens wat ze achteraf aan een vriendin vertelde, zou ze haar rokken hebben opgetild om Wayne een soort horloge te laten zien, waarop ze uitdagend zei: “We hebben tijd zat”. Waarop ze dan voor de eerste keer seks hebben gehad.’ Dietrich had net haar vorige tegenspeler, Jimmy Stewart, de bons gegeven en was klaar voor een nieuw avontuur.

‘Kort daarop zijn ze gaan samenwonen, hoewel beiden nog altijd getrouwd bleven’, vervolgt de auteur. Wayne was in 1933 getrouwd met zijn eerste vrouw, Josephine Alicia Saenz, en Dietrich met Oostenrijks-Hongaarse producer Rudolph Sieber, die van haar een topster in Europa had gemaakt. De twee geliefden zouden in totaal drie films maken in drie jaar tijd: na ‘Seven Sinners’ ook nog ‘The Spoilers’ en ‘Pitts-burg’, die beiden in 1942 in de bioscopen uitkwamen. Niet alleen op de set, maar ook in hun vrije tijd waren ze altijd samen. Net als Wayne hield Dietrich van voetbal, schaken en bokswedstrijden. Ze brachten ook vaak weekends door in Santa Barbara en San Luis Obispo.

De romance kostte Wayne uiteindelijk zijn huwelijk. Hij beloofde zijn vrouw om de relatie met Dietrich te beëindigen, op voorwaarde dat ze de actrice niet meer zou vernoemen. Maar daar kon mevrouw Wayne zich niet aan houden, en uiteindelijk gingen de twee uit elkaar. Maar tegen dan was ook de liefde tussen Wayne en Dietrich voorbij.