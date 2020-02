De vaakst genomineerde vrouw die nooit een Oscar won: Diane Warren schrijft op haar manier geschiedenis SDE

12 februari 2020

14u00

Bron: The San Diego Union Tribune/ The Guardian/Yahoo/Ascap 0 Celebrities Na de Oscars zetten we steevast de winnaars in de bloemetjes. Wie zo’n beeldje echter aan z'n neus zag voorbijgaan, wordt vaak vergeten. Het overkomt Diane Warren (63) nu al 32 jaar, sinds ze in 1987 voor de eerste keer genomineerd werd voor een Oscar. Maar liefst elf keer hoopte ze op een overwinning, maar even vaak ging de prijs naar iemand anders. Een portret.

De naam Diane Warren doet misschien geen belletje rinkelen, maar haar werk ken je sowieso. Ze is een Amerikaanse songwriter, die onder meer muziek schreef voor Aerosmith (‘I Don’t Want to Miss a Thing’), Cher (‘If I Could Turn Back Time’) en Beyoncé (‘I Was Here’). Ze heeft de looks van een rockster - inktzwart kort kapsel, sterk omlijnde ogen - en heeft een indrukwekkende staat van dienst. Warren zit ondertussen al zo’n vijftig jaar in het vak en schreef nummers voor meer dan honderd films. In 2001 werd ze opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, en haar werk werd al beloond met een Emmy, een Grammy en een Golden Globe. Maar nog geen Oscar.

Stoffig en vuil

Het houdt Warren, die al heel vroeg wist dat ze songwriter wilde worden, niet tegen. “Ik ben erg gepassioneerd door wat ik doe. Mijn Plan B is waarschijnlijk als zwerver op straat leven met mijn gitaar”, lacht ze. “En ik ben nog steeds dezelfde als vroeger. Ik ben nog steeds geobsedeerd en gek. Ik heb geluk gehad. Sommige mensen weten niet wat ze willen worden. Ik wist het al heel vroeg.” En ze heeft ook een vermoeden waar haar succes vandaan komt. “Ik analyseer niet wat ik doe. Ik doe het gewoon. Ik werk eraan tot het juist is.” Warren werkt het liefst alleen, in één van haar twee studio’s. “Ik heb twee kamers in mijn gebouw die ik al eeuwen gebruik. De ene is vrij stoffig en vuil, maar de andere gebruik ik al meer dan 30 jaar, dus die is nog vuiler en stoffiger. Die eerste heeft zo’n twintig jaar aan stof en vuil in zich”, lacht ze. “De ironie is dat ik een heel cool gebouw gekocht heb met studio’s erin, en ik werk daar ook wel, maar ik wil mijn oude kamers niet opgeven. Ik ben daar al zo lang, en ik vind het er fijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Speech in de zak

Hoewel ze al elf keer tevergeefs genomineerd werd, blijft ze elk jaar hopen op een overwinning. “Ik wil graag winnen!”, lacht ze, en dus bereidt ze trouw een speech voor. “Die belandt dan helaas gewoon in mijn zak. Ik doe het elk jaar. Alleen toen ik tegenover ‘My Heart Will Go On’ stond, dacht ik: ‘Waarom die moeite doen? ‘Titanic’ gaat toch winnen! Laten we gewoon dronken worden.’ En zeggen dat ik niet eens drink. Ook vorig jaar bereidde ik niets voor, toen ik tegenover ‘Shallow’ van Lady Gaga stond.”

Voorlopig is ze gewoon tevreden dat ze nominaties blijft binnenhalen. “Genomineerd worden is geweldig. Dit jaar bleef ik de hele nacht wakker met mijn vrienden, wachtende op de nominaties. Ik vind het altijd grappig wanneer mensen zeggen: ‘Oh, ik viel in slaap en toen belde iemand me op.’ Ja, tuurlijk viel je in slaap. Leugenaar! Je was net zoals ik wakker. Ik ging zeker niet slapen!" En Diane vervolgt: “Winnen zou leuk zijn, maar de nominatie betekent meer voor me, omdat het van mijn collega’s komt. Ik neem dit niet voor lief.”

(Lees verder onder de foto.)

In 1988 werd Warren voor het eerst genomineerd voor een Oscar, voor het nummer ‘Nothing’s Gonna Stop Us Now’ uit de film ‘Mannequin’. Ze verloor tegen de klassieker ‘(I’ve Had) The Time of My Life’ uit ‘Dirty Dancing’. Geen al te groot probleem, vond ze. Haar volgende verlies, in 1997, deed meer pijn. Haar ‘Because You Love Me’, gezongen door Celine Dion, moest de duimen leggen tegen ‘You Must Love Me’ uit ‘Evita’. “Ik nam Clive Davis mee als mijn date. Na de show gingen we naar Jerry’s Deli. Ik was echt teleurgesteld want ik had echt het gevoel dat ik dit keer wel zou willen. Ik at wel twee porties frietjes.”

Opnieuw stemmen

Maar hét verlies dat haar blijft achtervolgen, is dat uit 2016. Het nummer ‘Til It Happens to You’, gezongen door Lady Gaga voor de documentaire ‘The Hunting Ground’, delfde het onderspit tegen Sam Smiths ‘Writing’s on the Wall’ uit ‘Spectre’. Lady Gaga bracht het nummer tijdens de awardshow samen met een koor van slachtoffers van seksueel misbruik. “Ik kreeg daarna een idee”, vertelt Warren. “Ik dacht: ‘Oké, jullie mogen nu opnieuw stemmen, ná het optreden. Na dit optreden van Lady Gaga mogen jullie opnieuw stemmen.’ Dat was een van de beste dingen die ik ooit gezien heb, en niet alleen omdat het mijn lied was. Het was fenomenaal.”

(Lees verder onder de video.)

Toch kreeg Sam Smith uiteindelijk de award. “Ik weet niet of het alleen in mijn eigen hoofd gebeurde, in mijn eigen brein. Je weet wel hoe alles op zo'n moment wat vertraagt. Maar mensen vertelden me dat het publiek naar adem hapte, en ik zei: ‘Oh. Dat is net gebeurd.’ Ik vind niet dat ik er recht op heb. Ik verwacht nooit dat ik zal winnen, om eerlijk te zijn. Maar als er één moment was waarop ik écht dacht dat ik zou winnen, dan was het dan. Iedereen zei me ook: ‘Deze is voor jou, sowieso!‘ Dus ja, dat was pijnlijk.” Al trok niet iedereen het zich even zeer aan. “Met Gaga ging het prima die avond. Ik ging samen met haar naar de afterparty van Vanity Fair en ik zag hoe ze met Elton John en al de rest aan het praten was. En ik dacht: ‘Ik voel me klote. Ik ga naar huis.’”

Chrissy

Dit jaar was Warren genomineerd voor het nummer ‘I’m Standing With You’, dat ingezongen werd door ‘This Is Us’-actrice Chrissy Metz. “Ik wist niet eens dat ze kon zingen”, geeft Warren toe. “Toen ik het nummer schreef, vond ik het een erg goed lied. We konden eigenlijk kiezen wie het zou inzingen.” De liedjesschrijver had Kelly Clarkson of Carrie Underwood in gedachten, maar de filmproducenten stelden actrice Chrissy voor. “Ik wilde niet in de studio zijn toen ze het inzong, want ik ben niet de beste leugenaar ter wereld”, klinkt het. “Als het slecht was, wilde ik niet zeggen: ‘Hey, het is écht goed.’ Mijn neus zou beginnen groeien. Dus ik ging weg. Toen ik terugkwam, speelden ze de ruwe opname af, en ik was stomverbaasd. Het was fantastisch. Zo emotioneel. Ik kon het niet aan iemand anders geven.”

(Lees verder onder de video.)

Helaas kon ook Chrissy haar geen overwinning bezorgen. Warren haalt er de schouders bij op. “Ik ben de vaakst genomineerde vrouw in 92-jarige geschiedenis van de Oscars die nog nooit gewonnen heeft”, lachte ze op de rode loper. “Ik heb er vrede mee. Het is oké. Ik mag hier zijn.”