De trieste waarheid achter eeuwige glimlach van Julie Andrews: “Ik verloor mijn stem door mislukte operatie en werd depressief” TDS

14 oktober 2019

11u08

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Julie Andrews (84) heeft met ‘Home Work: A Memoir of My Hollywood Years’ haar nieuwe memoires uit, waarin ze geen blad voor de mond neemt en uitgebreid vertelt over haar leven. Andrews heeft een lange en succesvolle carrière en speelde onder andere de hoofdrol in beroemde muzikale klassiekers als ‘Mary Poppins’ en ‘The Sound of Music’. Toch heeft het niet veel gescheeld, of Julie moest op zoek gaan naar een nieuwe job.

In haar boek geeft Andrews toe dat ze in 1997 met een verwoestende depressie te maken kreeg, toen de actrice na een operatie haar gevierde zangstem compleet was verloren. “Toen ik wakker werd na een operatie om een ​​cyste op mijn stemband te verwijderen, was mijn stem volledig verdwenen,” klinkt het. “Ik sukkelde weg in een depressie. Het voelde alsof ik mijn identiteit was kwijtgeraakt.”

Een tijdje voor de operatie merkte Andrews tijdens een voorstelling op Broadway voor de eerste keer op dat haar stem ongewoon hees klonk. De Britse ster werd meteen geopereerd in het Mount Sinai Hospital in New York City, waar er “niet-kankerachtige knobbeltjes” uit haar keel werden verwijderd.

(lees verder onder de foto)

Permanent beschadiging

De operatie had wel blijvende gevolgen voor de zangeres. Door de operatie had de Britse ster permanente schade opgelopen aan haar stembanden, waardoor haar kenmerkende sopraanstem nooit meer hetzelfde klonk. Volgens haar boek heeft Andrews in 1999 daarop een rechtszaak aangespannen tegen de artsen van het ziekenhuis. De rechtszaak werd in september 2000 in der minne geregeld, voor een niet bekendgemaakt bedrag. Later onderzoek wees uit dat Andrews leed aan “een bepaald soort spierafsterving die gebeurt op de stembanden.” Andrews heeft sindsdien verschillende operaties geprobeerd om haar stembanden te repareren, maar die waren nog nooit succesvol.

Volgens ‘Mary Poppins’ was het dankzij het schrijven dat ze de moed niet verloor. “Bij toeval werden mijn dochter Emma en ik gevraagd om boeken voor kinderen te schrijven”, klinkt het. “En dus kwam er midden jaren ‘60 een gloednieuwe carrière bij. Jongens toch, was dat een leuke verrassing.”

(lees verder onder de foto)

“Ik mis het”

“Maar ik mis het zingen”, vervolgt Andrews. “Ja, echt waar. Ik zou maar een trieste vrouw zijn geweest, als ik mijn stem niet had gehad om mij aan vast te houden. Zingen was het allerbelangrijkste voor me, en ik kan niet genoeg benadrukken hoe ongelofelijk verloren ik zou geweest zijn zonder.”

Ondanks het verlies van haar zangstem, is Andrews nooit gestopt met acteren. De laatste jaren verleende ze haar spreekstem voor allerlei rollen in films als ‘Shrek’ en ‘Aquaman’, binnenkort speelt ze de hoofdrol in een nieuwe tv-serie met de naam ‘Bridgerton’. En op dinsdag 15 oktober laat ze dus ook haar memoires op de wereld los.