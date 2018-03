De tournee van Beyoncé en JAY-Z is een duidelijk symbool dat ze zijn overspel achter zich laten KDL

13 maart 2018

10u02 0 Celebrities Maandag bevestigden Beyoncé (36) en JAY-Z (48) de geruchten die al een week de ronde deden: ze gaan opnieuw samen op tournee. Met de video waarmee ze hun On The Run II-tour aankondigen, maakt het powerkoppel nog maar eens duidelijk dat alles wel degelijk terug helemaal goed zit tussen hen na het overspel van de rapper.

Het begint al bij het lied dat bij de video, die je onderaan dit artikel kan zien, hoort. Beyoncé en JAY-Z kozen niet voor een van hun eigen nummers, maar voor 'I'm still in love with you' van Marcia Aitken uit 1977. Maar daarnaast zijn er nog enkele zaken die naar hun relatie verwijzen. Zo komt Beyoncé's diamanten verlovingsring in beeld en ook de tatoeages die het koppel liet zetten na hun huwelijk zijn even te zien in de 45 seconden durende video. Alles lijkt er dus op dat Beyoncé en JAY-Z met deze tournee aan iedereen duidelijk willen maken dat ze de scheve schaats die de rapper reed achter hun hebben gelaten en verder zijn gegaan met hun leven en huwelijk.

In 2016 zong Beyoncé al over de affaire van haar man op haar album 'Lemonade'. En ook JAY-Z haalde inspiratie uit zijn overspel voor een lied. In 'Family Feud' rapt hij dat hij goede dingen kapot heeft gemaakt en dat hij voor zijn gezin moet zorgen. 'We hebben ervoor gekozen om te vechten voor onze liefde en voor onze familie', vertelde de rapper nadien.

Beyoncé en JAY-Z, die samen drie kinderen hebben, mogen in april hun tiende huwelijksverjaardag vieren.