De tatoeëerder spreekt: “Aaron Carter wilde eigenlijk nog grotere gezichtstatoeage” SDE

02 oktober 2019

07u29

Bron: TMZ 0 Celebrities Toen Aaron Carter (31) eerder deze week zijn nieuwe tatoeage aan de wereld toonde - een grote afbeelding van Medusa op zijn slaap - waren zijn fans in shock. Maar Herchell Carrasco, de tatoeëerder die verantwoordelijk is voor het werk, vertelt nu aan TMZ dat Carter eigenlijk nog een stuk verder wilde gaan.

Herchell Carrasco, ook wel gekend onder de artiestennaam RockRollG, vertelt aan TMZ hoe hij geboekt werd door Carter om bij hem thuis een tatoeage te komen zijn op diens borst. Daar zou hij 3.000 dollar (zo’n 2.744 euro) voor krijgen. Maar toen hij aankwam, wilde Carter plots iets anders: een grote afbeelding van Medusa in het midden van zijn gezicht. Carrasco weigerde. En dus sloten de twee een compromis: de tatoeage zou op de slaap van de muzikant komen. Al geeft Herchell wel aan dat hij nog even probeerde om ook dat idee uit het hoofd van Carter te praten. Maar die wist wat hij wilde, en klant is koning.

“Voordat ik iemand tatoeëer, kijk ik na of ze mentaal in orde zijn”, voegt Carrasco daaraan toe. “In Aarons geval, had ik echt het gevoel dat hij mentaal stabiel was.” Bovendien zegt de man dat hij Aaron geen andere drugs dan wiet heeft zien gebruiken op de dag van zijn afspraak. En dus kreeg Carter zijn tatoeage, een kopie van de cover van GQ, waarop Rihanna als Medusa te zien is. Maar nog was Carter niet tevreden: hij wilde dat Carrasco nog het woordje ‘Love’ onder zijn oog toevoegde, en een maan aan de andere kant van zijn gezicht. Toen vond de man het welletjes geweest. “Carter wilde maar blijven doorgaan en ik moest hem echt tegenhouden. Ik kon zijn hele gezicht niet bedekken. Dat kon ik gewoon niet.” Uiteindelijk kreeg Carrasco 5.000 dollar (zo’n 4.573 euro) voor bewezen diensten.