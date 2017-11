De songs van Jonas Blue werden al meer dan 2,5 miljard keer beluisterd: "Terwijl iedereen dacht dat ik een one-hit-wonder zou zijn" TDS

15u00

Bron: Kameraki 0 Instagram Celebrities Gisteren was de Britse DJ Jonas Blue in ons land. Hij werd er verwacht in de studio's van QMusic, waar hij bij Maarten & Dorothee een spetterende performance gaf. "En dat terwijl iedereen dacht dat ik een one hit wonder zou worden”, zegt Jonas.

Doet de naam Jonas Blue bij u niet meteen een belletje rinkelen? Zijn hits doen dat mogelijk wel. Van 'Fast Car' over 'Perfect Strangers' tot 'We Can Go Back': zijn aanstekelijke remixes worden grijsgedraaid in de wereld, én bij ons.

Het begon voor de jonge artiest allemaal met het herwerken van de favoriete song van zijn moeder. "Fast Car was het favoriete nummer van mijn moeder, en het hangt sterk vast aan mijn kindertijd. Toen ik als DJ begon wou ik het nummer in mijn set kunnen spelen', zegt Jonas. "Ik wist al dat ik een nieuwe versie wou maken, ik wachtte enkel op het juiste moment. Ik wou dat het juist voelde. En dat deed het in augustus 2015."

2,5 miljard keer beluisterd

De jonge dj had naar eigen zeggen nooit kunnen dromen dat zijn muziek zoveel mensen zou bereiken in de wereld. Intussen werden zijn songs op Spotify al meer dan 2,5 miljard keer beluisterd. "Als er iemand zegt dat ze het succes verwachten, dan liegen ze. Ik wist gewoon dat het mijn droom was, en dat ik niet ging stoppen todat het zou lukken."

Voorlopig is Jonas nog niet van plan op zijn plek achter de draaitafels snel om te ruilen voor eentje achter de micro. "Nee, ik ben zeker geen zanger. Enkele dagen geleden toonde ik nog op Instagram dat ik niet kan zingen. Ik ben de slechtste zanger ter wereld."