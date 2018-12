De Scientology Kerk hield wel degelijk audities voor potentiële vriendinnen voor Tom Cruise: “Belachelijk, maar absoluut gebeurd” DBJ

De Scientology Kerk hield wel degelijk audities voor potentiële vriendinnen voor Tom Cruise. Een oud-lid, dat de kerk na 22 jaar heeft verlaten, bevestigt dat al jaren rondzingende gerucht.

Valerie Haney was deze week te gast in Scientology And The Aftermath, het programma van actrice en oud-Scientology-lid Leah Remini. Haney groeide op in de kerk en werd uiteindelijk de assistente van Scientologyleider David Miscavige. Ze raakte daardoor ook bevriend met diens echtgenote Shelly, die sinds 2007 niet meer in het openbaar is gezien en door Leah als vermist is opgegeven.

De audities voor een vrouw voor Tom waren Shelly’s taak, zo beweert Valerie in een interview met Scientologyblog The Underground Bunker. “Ze vond het belachelijk”, aldus het voormalig kerklid. “Ze deed wat Dave van haar vroeg. Maar het is absoluut gebeurd.”

Volgens Haney waren Tom en Dave jarenlang close, maar verwaterde dat tijdens zijn huwelijk met Nicole Kidman. Toen Tom en Nicole in 2001 uit elkaar gingen, zou Dave er alles aan hebben gedaan om Tom weer binnen te halen bij Scientology.

Katie Holmes

Verhalen over speciale edities voor de ‘positie’ van Toms partner gaan al jaren rond. Ze zouden in het leven zijn geroepen nadat Penelope Cruz zich niet aan de kerk wilde binden voor de acteur. Ook zijn ex-vrouw Katie Holmes zou geauditeerd hebben. De Dawson’s Creek-actrice, die een 12-jarige dochter heeft met Tom, heeft zich nooit uitgelaten over Scientology. Scarlett Johansson, die ook ooit werd genoemd als een van de vrouwen die op auditie was geweest voor Tom, noemde die verhalen “bespottelijk.”