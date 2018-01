De saga gaat verder: Xander de Rycke haalt weer uit naar James Cooke MVO

12u52 0 KG/VIER Xander de Rycke - James Cooke Celebrities Xander de Rycke en James Cooke, het blijkt geen goede combinatie. Zo liet de komiek het alvast horen in zijn eindejaarsconference: 'Xander de Rycke houdt het voor bekeken'. Deze week staat James op de cover van TV-Familie, en dat heeft Xander ook gespot.

"Haal ik eens de cover van TV-Familie, zetten ze er per ongeluk een foto van James Cooke bij," grapt Xander op Twitter.

Het artikel in het magazine verhaalt over de passage in 'Houdt Het Voor Bekeken' waarin Cooke het onderwerp van de grappen is.

James zelf heeft nog niet gereageerd op de commotie.

Haal ik eens de cover van de TVFamilie. Zetten ze per ongeluk een foto van James Cooke. #HHVB pic.twitter.com/SiTqn17a88 Xander De Rycke(@ xanderycke) link