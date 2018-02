De Romeo’s verkopen 1 miljoen Frikandel XXL-en: dat verdient een award SD

23 februari 2018

11u57

Bron: Showbizzsite 154 Celebrities Vrijdagochtend kregen De Romeo’s in de Antwerpse haven, in de iconische frituur The Club, een bijzondere award van snackproducent Vanreusel voor de verkoop van meer dan 1 miljoen stuks van 'De Romeo’s Frikandel XXL' het voorbije jaar.

De Romeo’s scoren niet alleen met hun optredens en platenverkoop, ook in de Belgische frituren zijn ze een hit. Dit dankzij hun 35 centimeter lange, licht gekruide ‘Romeo’s Frikandel XXL’. “Het is werkelijk ongelofelijk dat er op één jaar tijd meer dan 1 miljoen worsten verkocht zijn. Ik moet zeggen, de mensen blijven hem lekker vinden, want wij krijgen wekelijks foto's binnen via onze sociale media van mensen met onze worst", zegt Chris Van Tongelen.

En het houdt niet op, want ook het komende jaar promoten Vanreusel en De Romeo’s hun frikandel, maar dit keer doen ze dat in samenwerking met Make-A-Wish. "Elke centimeter verkochte frikandel brengen we in kaart en verrekenen we met een donatie aan deze vereniging. Make-A-Wish is vaak een groot lichtpunt voor zieke kindjes. Wij hebben alledrie kinderen en we kunnen ons niet voorstellen dat ze morgen te maken zouden hebben met een levensbedreigende ziekte. Op zo’n moment ben je blij dat Make-A-Wish de dromen van je kinderen waarmaakt. Hun pijn wordt daardoor verlicht en daar werken wij met De Romeo’s én Vanreusel graag aan mee. Ik zou iedereen willen aansporen om zoveel mogelijk ‘De Romeo’s Frikandel XXL’ te bestellen in de frituur, of waar je hem kan consumeren, want hoe meer je hem eet, hoe meer kinderen er blij gemaakt kunnen worden door Make-A-Wish”, zegt Gunther Levi. “We gaan voor meer dan 400 km aan Frikandel XXL. Dat komt overeen een afstand vanuit Hamont naar Parijs, Hamburg of Londen", klinkt het.

De actie start begin maart in alle frituren en loopt gedurende één jaar.

