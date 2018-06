De relatie van ‘Belgium’s Got Talent’-winnaars Ian en Tascha staat onder druk: "We zien elkaar nu te weinig" Veerle Van De Wal

14 juni 2018

06u00

Bron: Story 1 Celebrities Ian (20) en Tascha (19) wonnen met hun acrobatische dans de vijfde editie van Belgium’s Got Talent, maar het koppel kan voorlopig niet voluit genieten van hun overwinning. Ze worstelen zich momenteel door een zware examenperiode en zien elkaar amper.

Met een lieve kus én felicitaties verwelkomt Tascha haar vriend Ian. Het koppel ziet elkaar voor het eerst terug sinds Ian goud veroverde op het EK jiujitsu in Polen. Omdat Ian ook net verjaard is, heeft Tascha een cadeau bij en een plakboek vol herinneringen aan hun eerste jaar als koppel. Het gebaar ontroert Ian. Maar Tascha heeft nog meer in petto: een weekend naar Movie Park in Duitsland. Tijd voor hun beidjes - en dat is nodig. ‘Belgium’s Got Talent heeft veel druk op onze relatie gelegd’, vertelt Tascha. ‘We wilden allebei de acts perfect uitvoeren en ik heb gemerkt dat ik in stresssituaties bijzonder snel geïrriteerd raak. Ik begin dan meer te praten terwijl Ian steeds zwijgzamer wordt. We hebben meer dan eens discussies gehad (lacht).’

Jullie geloven toch nog in de relatie?

Ian: Voor Belgium’s Got Talent ging het beter tussen ons, we waren toen meer op ons gemak. Maar ik ben er zeker van dat we elkaar zullen terugvinden eens de examens achter de rug zijn. We weten dat we elkaar graag zien.

Tascha: Tijdens Belgium’s Got Talent botste het soms, maar in elke relatie zijn er onenigheden. We weten dat het goedkomt eens de druk van onze schouders valt. We hebben het goed met elkaar voor, we zijn nog altijd verliefd.

Jullie zijn allebei student en wonen zo’n honderd kilometer van elkaar. Niet evident voor een pril koppel.

Ian: Tijdens het schooljaar zien we elkaar vooral in de weekends. Als we vrij zijn soms ook in de week, maar in de examenperiode is dat onmogelijk. We zien elkaar nu net iets te weinig, maar elkaar elke dag zien hoeft voor ons ook niet.

Tascha: In de vakanties zien we elkaar vaker en blijf ik soms vijf dagen bij Ian. Tot mama belt om te vragen wanneer ik naar huis kom (lacht). Samenwonen is nog niet aan de orde. Onze studies gaan voor. Ik wil wel zo snel mogelijk mijn rijbewijs halen. Dan kan ik af en toe mama’s auto gebruiken.

Ultieme droom

Jullie zitten volop in de examenperiode. Nagenoeg onvoorbereid, door Belgium’s Got Talent.

Tascha: Het is inderdaad heel druk geweest. Naast mijn studies Media en Entertainment Business werk ik ook nog in een bistro. Niet alle examens verlopen vlot. Ik hoop op een mirakel, maar ik hou rekening met herexamens. Mijn studies zijn eigenlijk mijn plan B voor als ik niet bij Cirque du Soleil aan de slag kan gaan. Dat is nog altijd mijn ultieme droom. Ik deed vorig jaar al auditie maar mijn armen zijn nog niet krachtig genoeg. Na mijn studies wil ik opnieuw mijn kans wagen.

Ian: Ik studeer ergotherapie, maar ik vrees ook voor herexamens. Ach, we maken er het beste van. Ik wil met mijn diploma mensen helpen revalideren na een ongeval of gehandicapten begeleiden. Rolstoeltraining vind ik heel boeiend. Maar ik heb ook een topsportstatuut, ik wil me blijven toeleggen op vechtsport.

Jullie dromen dus niet van een danscarrière zoals de vorige BGT-winnaars Baba Yega?

Ian: Tascha en ik willen zeker samen shows geven, maar anders dan bij Baba Yega is dat ons leven niet. Wij hebben andere prioriteiten.

Tascha: Altijd samenwerken zou trouwens te veel druk op onze relatie leggen. We weten dat we allebei voor onze eigen sport willen gaan. Maar mensen mogen ons altijd boeken, hoor. Graag zelfs. Momenteel zijn er nog maar weinig boekingen, ik hoop dat we deze zomer veel mogen optreden.

Pintjes en fastfood

Hoe gaan jullie om met jullie plotse bekendheid?

Tascha: Op school is iedereen enthousiast. Mijn klasgenoten hebben een snoeptaart gegeven. Hartverwarmend. Maar ik betrap me erop dat ik niet meer volledig mezelf kan zijn. Vroeger schminkte ik me op de bus of lakte ik mijn nagels, maar dat doe ik niet meer omdat ik voel dat de mensen mij in de gaten houden.

Ian: Veel studenten staren me aan, leerkrachten komen me feliciteren, aan een stoplicht draaien alle hoofden naar mij omdat er stickers van Belgium’s Got Talent op mijn wagen kleven... Ook in de slagerij in Knokke waar ik werk, word ik regelmatig aangesproken. Sommigen willen selfies met mij. Leuk en vreemd tegelijk.

Je werd vorige week met je broer Ryan ook nog eens Europees kampioen jiu-jitsu. Hoe speel je dat allemaal klaar?

Ian: Ik heb het snel van me afgezet, ik leef van doel tot doel. Nu krijg ik wel mijn weerslag van die drukke periode, de vermoeidheid slaat toe. Het is wel fijn om dat samen met mijn broer te kunnen doen, ook al moeten we elkaar soms letterlijk op het gezicht slaan. Soms ben ik jaloers op hem, omdat hij solo al meer bereikt heeft dan ik.

Betekent topsport ook dat jullie fanatiek gezond leven?

Ian: Ik drink weleens een pintje, maar ik ben niet zo’n feestvierder. Zeker in de aanloop naar een wedstrijd focus ik op mezelf. Ik wil mijn gewicht behouden, omdat ik in mijn gewichtscategorie moet blijven. Vorig jaar moest ik de dag voor de officiële weging van het EK bijna drie kilo afvallen. Dus trok ik in de sauna een zweetpak aan en at en dronk ik bijna niets. Ik liep suf rond, maar het is me wel gelukt.

Tascha: We eten ook weleens fastfood, maar niet elke dag. We proberen evenwichtig te eten. Als we samen zijn, zondigen we meer, puur voor de gezelligheid. Toen ik tussen mijn veertiende en achttiende op internaat zat aan de topsportschool in Gent, was de situatie niet echt gezond. Ik vergeleek mezelf constant met anderen die nog slanker waren. We werden meermaals per dag gewogen, voor en na de trainingen. In mijn laatste jaar was ik zo geobsedeerd dat ik ook op mijn kamer op de weegschaal ging staan, voor het ontbijt en voor het slapengaan. Dat was niet gemakkelijk, maar mijn focus lag toen op winnen en presteren.

Wat zijn jullie van plan met het prijzengeld van 50.000 euro?

Ian: Voorlopig focussen we ons niet op geld. Ik ben wel van plan met mijn mama naar de Filipijnen te reizen. Zij is afkomstig van Manila. Ik ben er nog nooit geweest, ik ben heel benieuwd!

Tascha: Ik ga sowieso mee! En ik wil een nieuwe fotocamera kopen voor mijn studies. De rest sparen we voor de toekomst. Het is een mooie start voor ons huisje later…

