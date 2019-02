De relatie die nooit echt voorbij is: Brad Pitt gespot op verjaardagsfeestje van Jennifer Aniston TK

10 februari 2019

14u35

Bron: People Magazine 0 Celebrities Ze zijn al bijna 14 jaar uit elkaar, maar de relatie tussen Brad Pitt en Jennifer Aniston lijkt nooit echt helemaal voorbij. De 55-jarige acteur werd gisteren immers gespot op het grootse verjaardagsfeestje van zijn ex-vrouw, die haar overstap naar tram 5 vierde. Er wordt meteen weer druk gespeculeerd of de twee, die op dit moment allebei single zijn, niet opnieuw een koppel vormen.

Pitt werd gefotografeerd aan de ingang van het Sunset Tower Hotel in Londen, waar Aniston het feestje voor haar 50ste verjaardag gaf. Het was naar verluidt een spectaculaire party, waar heel wat sterren op aanwezig waren. Onder meer George en Amal Clooney, Reese Witherspoon, Ellen DeGeneres, Kate Hudson, Katy Perry, Orlando Bloom en Demi Moore tekenden present. Pitt was overigens niet de enige ex die Aniston uitnodigde: ook John Mayer was aanwezig. En omgekeerd was Aniston ook niet de enige ex van Pitt op het feestje: hij kwam zijn voormalige vriendin Gwyneth Paltrow tegen.

Toch wordt er vooral gespeculeerd over de relatie tussen Pitt en Aniston. Sinds de actrice in februari 2018 haar breuk met echtgenoot Justin Theroux aankondigde en de acteur in een vechtscheiding met Angelina Jolie verwikkeld is, hopen hun fans dat ze elkaar weer zullen terugvinden. De twee zijn altijd bevriend gebleven na hun scheiding in 2005, ook al verliet Pitt haar voor Angelina Jolie, die hij op de set van ‘Mr and Mrs Smith’ leerde kennen. Uiteindelijk waren Pitt en Jolie 12 jaar lang een koppel - een stuk langer dan de zeven jaar die hij met Jennifer doorbracht - maar de fans zijn het powerkoppel nooit vergeten.

Of de twee aan een verzoening werken, is nog maar de vraag. Een bron dichtbij Aniston liet na haar scheiding van Theroux weten ‘dat het contact met Pitt niet regelmatig was’. “Ze sms’en soms wat over en weer, en wensen elkaar het beste als ze een nieuw project hebben, maar verder dan dat gaat het niet.” De actrice liet ook optekenen dat ze niet actief op zoek is naar een man in haar leven. “Mijn beide huwelijken waren succesvol, vind ik, maar je moet ook weten wanneer je er een einde aan moet maken. Ik was nooit het kind dat droomde van een huwelijk, dat was nooit mijn fantasie. Toen ik de eerste keer gevraagd werd, vond ik dat zo vreemd. Ik wilde gewoon een veilige thuishaven, niet per se een man.”

