De Obama's amuseren zich op vakantie: lunch met Bono en verblijf bij George Clooney

22 juni 2019

16u17

Bron: Page Six 0 Celebrities Voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama is momenteel met zijn gezin op vakantie in Europa. En wie denkt dat ze dan enkele weken op een strand liggen te bakken, heeft het bij het verkeerde eind. Het gezin bezoekt heel wat landen én ook heel wat beroemdheden tijdens hun reis.

Vorige week werden de Obama’s nog opgemerkt in het Zuid-Franse Avignon, waar ze de stad bezochten en samen op restaurant gingen voor vaderdag. Gisteren werden ze dan weer gespot in Èze, een dorpje niet ver van Nice aan de Côte d’Azur. Barack, Michelle en hun dochters Malia en Sasha hadden er immers afgesproken voor een lunchdate met niemand minder dan U2-zanger Bono. Ook diens vrouw Ali Hewson en gitarist The Edge vervoegden zich bij het gezelschap. Ze aten bij La Chèvre d’Or, een tweesterrenrestaurant.

De Obama’s zouden nu doorreizen naar het Comomeer in Italië, waar ze naar verluidt zullen verblijven in de villa van George en Amal Clooney. Daar werd in ieder geval al een veiligheidsperimeter van 300 meter rond het domein ingevoerd. Of de Clooneys zélf aanwezig zijn, is niet duidelijk.