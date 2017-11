De luxueuze sekskliniek waar Spacey en Weinstein beiden van hun verslaving afwillen Joeri Vlemings

16u28

Bron: Daily Mail 0 afp Celebrities Acteur Kevin Spacey (58) laat zich volgens de Daily Mail voor zijn seksverslaving behandelen in The Meadows in Arizona. Dat is dezelfde ontwenningskliniek als die waar producer Harvey Weinstein (65) vorige maand hulp zocht. Kostprijs: meer dan 30.000 euro per maand. Beide Hollywoodcelebs kregen de voorbije weken een lawine aan beschuldigingen van seksueel misbruik over zich heen.

Het luxueuze, exclusieve rehabcentrum in de woestijn van Wickenburg, The Meadows, is populair bij beroemdheden. Tiger Woods, Elle Macpherson, Kate Moss en Selena Gomez gingen er al in therapie voor hun seks-, drank- of drugsverslavingen. Ook Harvey Weinstein zou zich er in oktober hebben laten opnemen, maar gaf er naar verluidt al na een week de brui aan. Donderdagavond werd de verguisde producer dan gespot in een lokale eetgelegenheid in Phoenix. Hij had zich, zonder succes, vermomd met een blonde pruik, wat oranje schmink en een honkbalpetje. Dat zou kunnen bevestigen dat Weinstein nog altijd ambulant in behandeling is bij The Meadows. Op zijn beurt zou Kevin Spacey zich daar eind vorige week eveneens aangemeld hebben, zo beweert de Daily Mail.

rv The Meadows, een exclusieve ontwenningskliniek in Wickenburg, Arizona.

Naar eigen zeggen biedt The Meadows de beste behandeling voor seksverslaving in heel de VS aan. Spacey kan er het 45 dagen-programma 'Gentle Path' volgen. Dat behelst onder meer psychotherapie met paarden en sessies yoga, tai chi, expressieve kunst, acupunctuur en mindfulness. Volgens de website van The Meadows wordt er gezocht naar de onderliggende oorzaken van de verslaving en de voorkomende stoornissen. Doel is "genezing en het verschaffen van de nodige instrumenten om je leven om te gooien".

rv

Acteur Anthony Rapp kwam voor het eerst naar buiten met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Kevin Spacey. Die zou de ster van Star Trek: Discovery in 1986 aangerand hebben op Spaceys appartement. Rapp was toen amper veertien. Spacey probeerde meteen op sociale media de aandacht af te leiden door zich te outen als homoseksueel. Er volgden daarna nog zeker vijf andere beschuldigingen van seksueel misbruik. Netflix zag zich genoodzaakt volledig te breken met de steracteur van hun topserie House of Cards. "Kevin Spacey zal nu de tijd nemen die nodig is voor evaluatie en behandeling", zei zijn woordvoerder.

rv Luchtfoto van The Meadows.