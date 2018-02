De loungeclub van Wesley Sneijder en Yolanthe blijft dan toch open Tom Tates

21 februari 2018

19u30

Bron: AD 0 Celebrities Xenia Kasper, de manager van Yolanthe Sneijder-Cabau, heeft vandaag het rondzingende gerucht ontkracht dat de vorig jaar op Ibiza geopende loungeclub XaXa van de Sneijders na het stille winterseizoen de deuren sluit. ,,De zaak gaat deze zomer gewoon weer open'', verzekert Kasper. Dat is ook te lezen op de website van het bedrijf: see you next season.

De suggestie dat XaXa na één succesvol jaar alweer dicht zou gaan, werd vandaag gewekt door weekblad Weekend. Het tijdschrift meldt dat de zaak er momenteel wat troosteloos bijstaat. En ook, op basis van anonieme bronnen, dat het na één jaar al over en uit zou zijn.



Op het Spaanse partyeiland is het momenteel laagseizoen. Veel barretjes, clubs en restaurants zijn gesloten, omdat er nauwelijks toeristen zijn. Desondanks zou op Ibiza worden gefluisterd dat het luxe etablissement van Yolanthe en haar voetballende man Wesley niet meer open gaat. Dat zou mede het gevolg zijn van klachten uit de directe omgeving. Zo zouden bewoners van appartementen op de rotsen boven XaXa hebben geklaagd over aanhoudende geluidsoverlast. Yo's manager ontkent dat daarvan sprake is.



Het is niet de eerste keer dat er gedoe is rond de club die inmiddels is uitgegroeid tot een populaire hotspot van vakantiegangers en binnen- en buitenlandse sterren. De Spaanse autoriteiten begonnen vorig jaar een onderzoek naar XaXa. Volgens de Spaanse website Noudiari was er mogelijk gesjoemeld met vergunningen om het etablissement groter te maken dan eigenlijk is toegestaan. De Sneijders zouden de trendy beachclub aan het strand van Cala Tarida - de geboorteplaats van Yolanthe - zonder toestemming hebben uitgebreid.



Klacht

Het ging niet alleen om een groter bouwvolume, maar ook om een trap naar het strand en verhoogde paden rondom XaXa. Noudiari stelde dat er bij de gemeenteraad van de plaats Sant Josep, waar Cala Tarida onder valt, een klacht was binnengekomen. Wat de plaatselijke politiek over XaXa heeft besloten, is onduidelijk. Feit is wel dat er sinds de opening van de zaak tot op de dag van vandaag geen bouwkundige aanpassingen zijn gedaan. De club is gevestigd in het vroegere restaurant Aisea dat in 1993 open ging en door de Sneijders, die een buitenhuis op Ibiza bezitten, werd overgenomen.

Het stel woont momenteel in Qatar, omdat Wesley Sneijder daar speelt bij de club Al-Gharafa. Op vrije momenten pakken Yo en Wes meestal gelijk het vliegtuig naar Ibiza. Het echtpaar was vooral betrokken bij de inrichting van hun beachclub. Ze zijn er regelmatig aanwezig, maar werken er niet.

