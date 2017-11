De lijst wordt steeds langer: deze 18 bekende mannen worden beschuldigd van seksuele intimidatie Tom De Slagmeulder

17u16 6 Getty Celebrities Het schandaal rond seksuele intimidatie in Hollywood neemt alsmaar grotere proporties aan. Al meer dan 25 (bekende) vrouwen hebben zich intussen geout als slachtoffer van filmproducent Harvey Weinstein. Maar ook deze bekende - en vaak gerenommeerde - mannen komen in opspraak.

Harvey Weinstein (65)

EPA

De bal ging aan het rollen met de beschuldigingen van aanranding aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. Intussen werd de waslijst van vrouwen snel langer: al meer dan 25 vrouwen kwamen reeds naar voren om hem te beschuldigen van mishandeling en intimidatie. Onder hen: 'Scream'-actrice Rose McGowan, 'Goop'-bezielster Gwyneth Paltrow, model Cara Delevingne, Angelina Jolie, actrice Heather Graham, Ashley Judd, Louisette Geiss, en nog veel meer.

Komiek en muzikant Bill Cosby (80)

AP

Al meer dan 60 vrouwen hebben Bill Cosby al beschuldigd van seksueel misbruik. In juni moest de Amerikaan zich voor de rechtbank verantwoorden in zijn eerste strafproces. Die 60 vrouwen kwamen daar niet aan bod.

Zanger R. Kelly (50)

ANP Kippa

De Amerikaanse singer-songwriter R. Kelly zou meerdere vrouwen tegen hun wil vasthouden en misbruiken in een "sekte". De advocate van de R&B-zanger noemt de beschuldigingen ongegrond.

‘House Of Cards’-hoodrolspeler Kevin Spacey (58)

EPA

Ook het schandaal rond Kevin Spacey blijft uitdijen. Al zeven mensen getuigden over seksueel ongepast gedrag. Netflix, de maker van 'House of Cards', heeft de productie van seizoen 6 van House of Cards opgeschort.

‘Entourage’-acteur Jeremy Piven (52)

EPA

Ariane Bellamar, een medespeelster uit de reeks, beweert dat Jeremy zich aan haar wou vergrijpen. Intussen kwamen nog vrouwen naar voren. ’The Late Show’ heeft hem daarop laten vallen als gast. Piven werd er vandaag in de studio verwacht.

Producer Brett Ratner (48), bekend van ‘Prison Break’, ‘Rush Hour’ en ‘X-Men: the last stand’

REUTERS

Al zes vrouwen deden een boekje open over producer Brett Ratner. Hij zou vrouwen seksueel hebben lastigvallen bij hem thuis, op de set, en op professionele events. Hij ontkent echter alle beschuldigingen via zijn advocaat.

Acteur Dustin Hoffman (80)

EPA

Al twee vrouwen kwamen naar voren met verhalen over onfrisse praktijken op de set in de jaren 80. De acteur heeft intussen excuses verspreid. "Ik heb het grootste respect voor vrouwen en vind het vreselijk dat alles wat ik zou hebben gedaan haar in een ongemakkelijke situatie heeft gebracht. Het spijt me. Dit is geen reflectie van wie ik ben", klinkt het.

Amerikaans auteur en politiek analist Mark Halperin (52)

Richard Shotwell/Invision/AP

12 vrouwen beschuldigen Halperin van seksuele belaging, toen hij nog voor ABC News aan de slag was. De Amerikaan werd prompt ontslagen door zendernetwerk MSNBC en NBC.

Scenarist James Toback (72), vooral bekend van ’Bugsy’

EPA

Al meer dan 310 (!) vrouwen getuigden tegen James via allerlei kanalan, zoals via de hashtag #MeToo op Twitter. De voor een Oscar genomineerde scenarist ontkent de aantijgingen echter met klem.

De in Amerika populaire TV-chef John Besh (49)

Brad Barket/Invision/AP

Al meer dan 25 voormalige en huidige werknemers klagen de sfeer op de werkvloer bij de 'Besh Restaurant Group', Johns keten van eetgelegenheden. Vrouwen zouden er onvriendelijk behandeld worden, en seksueel misbruik zou er worden aangemoedigd. Na alle beschuldigingen zette John Besh een stap opzij.

Nickelodeon-a nimator Chris Savino (46)

Getty

Niet minder dan 12 vrouwen onthulden zijn seksueel misbruik. Chris werd eerst geschorst door werkgever Nickelodeon, maar later alsnog ontslagen. "Het spijt mij diep, en ik schaam mij diep", reageerde Savino op alle heisa.

Acteur en regisseur Ben Affleck (45)

Photo News

Zijn visagiste Annamarie heeft acteur Ben Affleck ervan beschuldigd dat hij haar onzedelijk heeft betast. Dat deed ze via Twitter. Eerder had ook al actrice Hilarie Burton Ben beticht van “ongepast gedrag.” Ben stuurde zijn excuses ook via de Twitter de wereld in.

Komiek Andy Dick (51)

RV

Twee slachtoffers beweren dat Andy naar hun geslachtsdeel heeft gegrepen. De komiek uit New York ontkent dat, maar geeft wel toe mensen ‘gelikt’ te hebben en ‘avances te hebben gemaakt’

Bob Weinstein (63), de broer van Harvey

AP

Producer Amanda Segel, die samenwerkte met Weinstein aan de serie 'The Mist', beweert dat Bob seksuele avances heeft gemaakt, en haar uitnodigde voor wel erg intieme dinertjes. De broer van Harvey ontkent via zijn advocaat.

Harry Knowles (45), oprichter van filmwebsite 'Ain’t It Cool News'

RV Harry

Al vier vrouwen beschuldigen de oprichter van de invloedrijke website van seksuele intimidatie. Knowles heeft inmiddels een stap teruggenomen uit zijn bedrijf, nadat verschillende medewerkers spontaan opstapten na het schandaal.

'Amazon Studios'-baas Roy Price (50)

EPA

'Amazon Studios'-baas Roy Price moest vorige maand ontslag nemen na aantijgingen van Isa Dick Hackett, een hooggeplaatste producer binnen zijn bedrijf. Zij meent dat Price haar in 2015 verschillende keren seksueel heeft lastiggevallen.

Journalist en presentator Bill O’Reilly (68)

AP

Liefst vijf vrouwen getuigden over het ongepaste gedrag van O'Reilly. De man werd werd meteen bedankt voor bewezen diensten bij Fox News. Bill zou in totaal al meer dan 30 miljoen euro hebben betaald aan 'bemiddeling' met zijn slachtoffers.

Acteur en producer James Woods (70)

AP

De Amerikaanse Amber Tamblyn deelde een aangrijpende open brief over het ongepast gedrag van James Woods toen ze 16 was. Woods doet de beschuldigingen op Twitter af als "leugens".