De liefdesgeschiedenis van Ed Sheeran en echtgenote Cherry Seaborn: “Waarom ben jij in godsnaam met mij samen?” SDE

17 februari 2020

22u21 0 Celebrities Vandaag viert Ed Sheeran zijn 29ste verjaardag. Veel is er over de festiviteiten niet geweten, maar dat de zanger zijn verjaardag in het gezelschap van zijn vrouw, Cherry Seaborn (27), zal vieren, is wel duidelijk. De twee zijn sinds 2015 onafscheidelijk, al kennen ze elkaar al veel langer.

Het sprookje van Ed en Cherry begint al in de middelbare school. De twee voelen vlinders voor elkaar en er wordt zelfs een kusje uitgewisseld op de Castle on the Hill, het Framlingham Castle in Suffolk, waar ze wonen. Maar wanneer de carrière van Ed een vliegende start neemt, verliezen ze elkaar uit het oog. Pas in 2015 slaat de vonk opnieuw over, wanneer de twee toevallig samen in New York zijn. Op Taylor Swifts ‘Fourth of July’-feestje kan Ed aan niemand anders meer denken, vertelt hij aan People. “Ik was met haar aan het sms’en en ze zei: ‘Ik zit op Rhode Island, voor een 4th of July-feestje.’ En ik antwoordde: ‘Ik ook!’ Dus zei ik subtiel tegen Taylor: ‘Mag ik een van mijn oude schoolvrienden uitnodigen?’ De rest is geschiedenis.”

Muzikale pauze

Ed en Cherry besluiten om verloren tijd in te halen en reizen het volgende jaar de wereld rond. Die muzikale pauze is precies wat de zanger nodig heeft, vertelt hij in 2017 aan Zane Lowe van het radioprogramma ‘Beats 1 Radio’. “De pauze gaf me de tijd om deftig verliefd te worden.” Aanleiding voor de muzikale break was Cherry’s beslissing om terug naar Londen te verhuizen, vertelt hij. “Dat was erg cool. En dan zeiden we gewoon: laten we onze jobs opgeven en een jaar nemen om onze band te versterken. Dus gingen we reizen en brachten we een jaar lang elke dag samen door. Het afgelopen jaar hadden we waarschijnlijk drie dagen weg van elkaar ... maar we zijn zo sterk samen. Ik ben nooit gelukkiger geweest. Ik ben nooit meer op m’n gemak geweest. Ik ben nooit geïnspireerder geweest. Het voelt alsof alles op z'n plek gevallen is, en dat is omdat ik het daarvoor de tijd gegeven heb.”

(Lees verder onder de foto.)

De relatie met Cherry heeft ook muzikale gevolgen. Zo schrijft Ed het nummer ‘Perfect’ voor haar. “We zaten in Ibiza en luisterden naar het nummer ‘March Madness' van Future”, omschrijft de muzikant het moment waarop hij de inspiratie kreeg. “We droegen geen schoenen en werden helemaal gek op het gras.” Vandaar de tekst: ‘Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms / Barefoot on the grass, listening to our favorite song.’

Verlovingsring

In december 2017 verlooft Ed zich met Cherry. Wanneer ze in het huwelijk zullen stappen, houden de twee geliefden wel angstvallig geheim. Op de BRIT Awards van 2018 legt hij uit dat de zilveren ring die hij draagt, door zijn verloofde gemaakt werd. “Ik ben nog niet getrouwd. Maar ik heb nooit begrepen waarom mannen geen verlovingsring dragen. Je doet toch dezelfde belofte aan elkaar.” En enkele maanden later grapt hij: “Misschien is het al gebeurd.”

(Lees verder onder de foto.)

Maar kijk, in januari 2019 stappen de twee dan toch in het huwelijksbootje, al zal het zo’n zes maanden duren voor ze dat ook aan de wereld laten weten. Dat doet Ed in de vorm van de videoclip voor ‘Remember the Name’. “Het lied werd opgenomen voor Cherry en ik trouwden, maar ik wist dat het pas zou uitkomen toen we effectief getrouwd waren. Dus ik schreef de tekst ‘Watch how the lyrics in this song might get twisted/My wife wears red but looks better without the lipstick.’ En ik dacht: iemand gaat dat horen en denken: ‘Oh, ze zijn getrouwd’. Ik wist niet hoe dat zou zijn. Maar toen was het nummer uiteraard al uit.”

Kinderwens

Ondertussen genieten de echtelieden opnieuw van een muzikale pauze. En wie weet komt daar binnenkort een kleine Sheeran van. Al in 2017 vertelde hij aan People dat hij dolgraag kinderen wil: “Ik geloof echt dat het doel van het leven is om een gezin te beginnen en je kennis aan hen door te geven. Om lief te hebben en geliefd te zijn. Dus ja, dat komt er sowieso aan. Maar niet meteen. Ik heb niet meteen tijd. En het is iets waar ik echt heel veel tijd in wil steken. Ik wil niet constant op tournee zijn en dan proberen om mijn kind op te voeden.” Klinkt alsof dat ideale moment nu aangebroken is. Maar tot het zover is, geniet Ed vooral van zijn tijd met Cherry. “Ik word elke dag naast Cherry wakker en denk: ‘Waarom ben jij in godsnaam met mij samen? Je kan letterlijk met iedereen die je wil samen zijn, en je hebt mij gekozen. En ik heb je alle dingen verteld die mis met me zijn, maar toch wil je bij me zijn.’ Dat vind ik fantastisch.”