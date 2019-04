De liefde mag dan over zijn, maar deze tien beroemde exen moesten nog samenwerken SD

06 april 2019

10u00 0 Celebrities Tijdens een recent interview op Radio 4's Desert Island Discs vertelde acteur Martin Freeman dat het niet echt leuk was om met zijn ex-vrouw, Amanda Abbington, het laatste seizoen van Sherlock te filmen. “Tot dan toe was het geweldig om met haar samen te werken”, vertelde hij. “Maar tijdens het laatste seizoen gingen we uit elkaar, dus echt leuk was dat niet.” Hij is niet de enige die nog met een ex moet samenwerken. Ook deze tien voormalige koppels moesten proberen om professioneel te blijven.

1. Amanda Seyfried & Dominic Cooper

Amanda Seyfried en Dominic Cooper ontmoetten elkaar op de set van de film ‘Mamma Mia!’, waarin ze een koppel speelden. Drie jaar lang waren ze samen, maar in 2011 kwam er een einde aan hun sprookje. In 2018 kreeg de ABBA-musical een vervolg, en dus kwamen ook Seyfried en Cooper opnieuw opdraven. De actrice is ondertussen getrouwd met Thomas Sadoski, en die was naar verluidt niet erg gelukkig dat de twee exen opnieuw man en vrouw moesten spelen. “Ik neem aan dat hij denkt dat Dominic nog van me houdt op de manier waarop hij van me houdt”, vertelde Seyfried daarover. “Maar dat is natuurlijk niet het geval. Het is best schattig. Ik heb liever dat hij jaloers is dan dat hij het helemaal oké vindt.”

2. Ian Somerhalder & Nina Dobrev

Drie jaar lang hadden Ian Somerhalder en Nina Dobrev in het echte leven een even passionele relatie als diegene die ze op het scherm, in de tv-serie ‘The Vampire Diaries’, beleefden. In 2013 ging het koppel echter uit elkaar, maar hun personages in de serie bleven samen. De twee slaagden er zo goed in om hun ware gevoelens aan de kant te schuiven, dat ze in 2014 nog een People’s Choice Award voor ‘beste chemie’ wonnen. “Gelukkig is dit niet ongemakkelijk”, lachte de actrice toen. In 2015 nam Dobrev ontslag, ongeveer rond dezelfde periode dat Somerhalder met actrice Nikki Reed trouwde. Dobrev ontkende echter dat de twee feiten met elkaar verbonden waren. “Wanneer je zo lang met iemand samen bent geweest, dan hebben ze uiteraard kwaliteiten die je apprecieert. Dat verandert niet omdat je niet meer samen bent. Ik heb heel veel respect en liefde voor hem en iedereen. Dat verandert niet. Dat zou niet mogen. Waarom was je anders met hen samen?”

3. Chris Van Tongelen & Brigitte Derks

Ook in Vlaanderen moeten exen soms nog samenwerken. In 2017 vertelde Chris Van Tongelen in Story hoe hij samen met zijn ex, choreografe Brigitte Derks, de musical ‘Roodkapje’ uit de grond stampte. De twee waren veertien jaar samen, waarvan tien jaar getrouwd. Samenwerken was geen probleem, vertelde Brigitte. “Als ik met een producer zou moeten samenwerken die ik helemaal niet ken, dan moet je alles gaan uitleggen. Maar Chris weet na drie woorden al perfect wat ik bedoel. Zo spaar je veel tijd uit. Ik had het heel spijtig gevonden als wij niet meer hadden kunnen samenwerken omdat we geen koppel meer zijn. Onze relatie heeft nu gewoon een andere vorm gekregen en daar kunnen we ons allebei goed in vinden.” De reden van de breuk omschreef ze als volgt: “Je kunt het vergelijken met een vlinder. Als je die wilt laten leven, dan moet je die loslaten en niet dichtknijpen. De scheiding was dus onvermijdelijk en daar hebben we beiden geen spijt van. Maar de belangrijkste les dat ik uit deze relatie heb geleerd is dat je elkaar toch graag kunt blijven zien. Liefde overwint alles, ook een scheiding.”

4. Jennifer Lopez & Marc Anthony

Ook het huwelijk van Jennifer Lopez en Marc Anthony mag dan voorbij zijn, hun professionele paden blijven elkaar kruisen. In 2012 werkten ze samen aan de tv-show ‘Q’Viva! The Chosen’, en vier jaar later namen ze samen een Spaanstalig album op. Anthony vond het geen probleem om samen te werken met zijn ex. “We moeten gewoon op verschillende niveaus in elkaars levens zijn”, vertelde hij. “Het is een lang verhaal, geen kort. Ons huwelijk was gewoon één hoofdstuk daaruit. Onze kinderen zijn een ander. We blijven ons hele leven lang bij elkaar.” Ook Lopez is het daarmee eens. “In het begin dacht ik: ‘We gaan goed om met de kinderen, maar als we gaan samenwerken, gaan we dan ook opnieuw beginnen ruziemaken?’ Maar het is geweldig. Echt, ik denk dat dit onze relatie zelfs vooruithelpt.”

5. Jennifer Lawrence & Nicholas Hoult

Jennifer Lawrence ontmoette Nicholas Hoult op de set van ‘X-Men: Days of Future Past’ in 2011. Drie jaar lang hadden de twee acteurs een relatie, maar in 2014 bleek de koek voorgoed op. Alleen: toen moesten de twee nog ‘X-Men: Apocalypse’ opnemen én op de bijbehorende promotournee gaan. Voor Lawrence bleek het een moeilijke periode: “Deze films maakten zo lang deel uit van mijn leven en hadden echt prioriteit op alles. Ik had tegelijkertijd vijf jaar lang een relatie met iemand, en dat was echt mijn leven. Dus mijn leven bestond uit die persoon en die films, en we gingen uit elkaar rond het moment waarop ook de films ongeveer eindigden. Ik was 24 en plots moest ik nadenken over: ‘Wie ben ik zonder deze films? Wie ben ik zonder deze man?’” Voor Hoult liep de breuk iets minder problematisch, zo blijkt uit een interview met ES Magazine. Toen de journalist vroeg hoe hij en Lawrence met elkaar omgingen op de set, antwoordde hij: “Het is redelijk gelijkaardig aan ‘Skins’ (zijn vorige tv-show, red.): we zijn één grote familie, we maken al samen films sinds we twintig jaar oud zijn . Net als de groep van ‘Skins’, groeide de groep van ‘X-Men’ samen op. We komen allemaal goed overeen, we hebben allemaal plezier.”

6. Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Modeontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana besloten in 2005 na 23 jaar samen uit elkaar te gaan. Hoewel hun romantische relatie voorbij was, bleef hun merk Dolce & Gabbana wel nog bestaan. De twee Italianen gaven in 2012 toe dat het niet gemakkelijk was om te blijven samenwerken. “Het was een verschrikkelijke tijd toen we uit elkaar gingen, maar wel bleven samenwerken”, vertelde Gabbana aan de Financial Times. “We dachten dat dit een breuk zou zijn, maar nee. De waarheid is dat alles hetzelfde gebleven is. We hebben alleen geen seks!” Hij ging verder: “Drie, vier jaar geleden dacht ik: ‘Ik ben het beu om jou de hele tijd te zien.’ Ik bedoel, onze conversaties gingen zo: hij zegt: ‘Ik wil geel.’ Maar ik wil blauw. En dan zegt hij: ‘Ik krijg hoofdpijn van dit hemd.’ En dan moet ik natuurlijk zeggen: ‘Is dat mijn fout?’ En dan zegt hij...” “Nee, het is niet jouw fout”, vulde Dolce aan. Ondanks het bekvechten, blijkt het samenwerken verdienstelijk genoeg om toch te blijven samenwerken, want het merk bestaat nog steeds.

7. Chad Michael Murray & Sophia Bush

Nog zo’n koppel bij wie het minder goed afliep. Sophia Bush en Chad Michael Murray speelden een koppel in de serie ‘One Tree Hill’ en trouwden in april 2005 ook in het echt. Amper vijf maanden later was het sprookje echter alweer uit. Helaas moesten de twee nog tot 2009, wanneer Murray de show verliet, samenwerken. En dat was duidelijk geen pretje. Zo vertelde Bush: “Het komt erop neer dat we allebei volwassen mensen zijn. Maar wat interessant is dat wanneer mensen op een nogal onaangename manier uit elkaar gaan, ze elkaar meestal letterlijk gaan haten - of in mijn geval gaat de ene persoon de andere haten. Maar wanneer je nog een half decennium met iemand moet samenwerken, dan moet je daar gewoon mee leren omgaan. Want voor mij is mijn job mijn prioriteit. Dus voor mij was dat de reden dat ik het achter me heb kunnen laten.” Toen de presentator vervolgens vroeg of ze nog contact had met haar ex-echtgenoot, antwoordde de actrice: “Dat is een interessante vraag. Maar mijn moeder heeft me geleerd dat als je niets vriendelijk te zeggen hebt, je beter helemaal niets zegt.”

8. Kaley Cuoco & Johnny Galecki

In ‘The Big Bang Theory’ trouwen de personages van Kaley Cuoco en Johnny Galecki in het negende seizoen, maar in het echte leven liep hun romance minder goed af. Het koppel was twee jaar samen voor ze in 2010 uit elkaar gingen. Dat hield hen echter niet tegen om een prima werkrelatie te behouden, zo vertelde Cuoco in 2015 op ‘Watch Wat Happens Live’. “We hadden zo’n vijf jaar geleden een relatie, dus ik denk dat we allebei wel verder gegaan zijn met ons leven. Johnny is eigenlijk een van mijn beste vrienden. Het is een situatie die goed is geëindigd - al begrijp ik dat het soms niet zo goed afloopt. Het had heel erg fout kunnen lopen, maar hij is een van mijn meest dierbare vrienden.” Ook Galecki is het daarmee eens. Hij vertelde op ‘The View’ dat de twee “een enorme dosis wederzijdse liefde en respect” hebben. “Het is niet gemakkelijk, maar met die twee ingrediënten is bijna alles mogelijk. We zijn echt goede, goede vrienden.” Galecki was ook een van de genodigden op Cuoco’s huwelijk met Karl Cook in juni 2018.

9. Penn Badgley & Blake Lively

In 2007 begonnen ‘Gossip Girls’-acteurs Penn Badgley en Blake Lively een relatie. De serie kwam in 2012 tot een besluit en hun personages eindigden met elkaar, maar al in 2010 braken de acteurs hun romance af. Naar verluidt vonden ze het te moeilijk om zowel op het scherm als in het echt verliefd te moeten zijn. Maar ze moesten dus wel nog twee jaar lang samenwerken. “We moesten de hele tijd professioneel zijn”, vertelde Badgley. “We zouden onszelf een schouderklopje moeten geven, want zo'n dingen zijn altijd ingewikkeld ... en wij hebben het toch maar gedaan.” Maar toch bleek het niet altijd even eenvoudig te zijn geweest. Nadat de serie afgerond was, vertelde Badgley dat Lively zijn beste onscreen kus ooit geweest was. En zijn slechtste? “Ook Blake, nadat we uit elkaar gingen.” Maar Blake liet die sneer niet aan haar hart komen: “Uit elke relatie die je had, leer je en groei je en neem je iets mee. Dus voor mij is het nooit echt dramatisch geweest wanneer er iets eindigt.”

10. Kristen Stewart & Robert Pattinson

Het leek wel een sprookje: Kristen Stewart en Robert Pattinson, de sterren van de populaire filmreeks ‘Twilight’, werden op de set smoorverliefd op elkaar en begonnen een relatie die door de fans erg gesmaakt werd. Maar in 2012, toen de opnames van de laatste ‘Twilight’-film net was afgerond, werd Stewart betrapt op overspel met regisseur Rupert Sanders. De relatie van het koppel bereikte een dieptepunt, maar de twee moesten wel nog maandenlang op perstournee. De twee acteurs konden het hele gedoe achteraf wel relativeren. Robert Pattinson vertelde in 2014: “Shit happens, weet je? We waren zo jong, dat is normaal. En daarbij, wie kan het wat schelen? Het moeilijkste was om er achteraf over te praten. Want wanneer je er met andere mensen over praat, beïnvloedt het hen op manieren die je niet kan voorspellen.” Ook Kirsten Stewart, die erg veel kritiek van ‘Twilight’-fans kreeg, heeft het gebeuren achter zich gelaten. “Ik bekijk de hele ‘Twilight’-heisa niet als erg traumatisch. Alleen iemand met een ongezond ego zou kwaad zijn dat niet iedereen van haar houdt. Het zou gek zijn om te zeggen dat het mij niet uitmaakt wat mensen van mijn werk en van mij denken, maar die dingen zijn nu eenmaal polariserend.”