De leugen die Weinstein vertelde om vrouwen in zijn bed te krijgen

13u48

Toen Weinstein begin oktober van zijn sokkel viel, bleek algauw dat hij talloze vrouwen lastig viel in zijn carrière. Zo'n honderdtal van hen lieten al van zich horen, en wie weet hoeveel vrouwen niets durven zeggen. En nu raakte ook bekend hoe Weinstein precies te werk ging om zijn 'prooi' te overtuigen. Volgens de New York Post gebruikte hij een heel specifieke leugen.

Actrice Gwyneth Paltrow was een van de eersten die grif toegaf dat Weinstein haar seksueel geïntimideerd had. Ze verklaarde dat hij haar op haar 22ste belaagde in een hotel in Beverly Hills vlak voor de opnames van de film ‘Emma’. Aanvankelijk wat de actrice nochtans niet achterdochtig toen ze werd uitgenodigd voor een werkvergadering, maar toen de producer haar ontving in badjas, kreeg ze argwaan. “Hij legde zijn handen op mijn lichaam en probeerde me te masseren. Hij zei: ‘Laten we naar mijn kamer gaan, daar kan ik je makkelijker verwennen’.” Paltrow rende de kamer uit. Nadat ze het aan haar toenmalige vriend Brad Pitt had verteld, bedreigde Weinstein haar. "'Als jij dit nog verder vertelt, kom je nooit meer aan de bak in Hollywood', zei hij. Hij schreeuwde lange tijd tegen mij."

Paltrow hield haar mond uit schrik voor haar carrière. Weinstein was echter niet met haar klaar. Hij liet haar persoonlijk wel met rust, maar gebruikte haar naam om andere slachtoffers in zijn bed te krijgen. Hij insinueerde dat hij de actrice beroemd had gemaakt nadat ze met hem had geslapen en beloofde hetzelfde te doen voor de dame in kwestie. Een van de vrouwen, die in 2004 door hem werd lastiggevallen, vertelde dat Weinstein een foto van Gwyneth in zijn slaapkamer had staan. Een andere dame liet weten dat hij steeds vertelde dat hij met haar intiem was geweest.

De actrice ontkent met klem. "Hij is niet de eerste die liegt over met wie hij naar bed is geweest. Maar in mijn geval gebruikte hij die leugen als een wapen." Ze heeft persoonlijk gesproken met enkele van de slachtoffers en noemt de hele tactiek 'walgelijk'.