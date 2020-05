De kracht van het internet: dochter van Sting vervult laatste wens overledene SDE

20 mei 2020

18u04

Bron: Humans of NY 0 Celebrities De Instagram-account ‘Humans of NY’ bundelt de mooiste en ontroerendste verhalen van doodgewone New Yorkers. Een van de nieuwste verhalen raakte een gevoelige snaar bij actrice Mickey Sumner (36), de oudste dochter van muzikant Sting (68). Om een wel heel persoonlijke reden.

Wie de ‘Humans of NY’ zijn, komen we meestal niet te weten. Ze verschijnen enkel met een paar foto’s en een persoonlijk verhaal op de gelijknamige Instagramaccount. De jonge vrouw met lange bruine haren die zichzelf recent liet interviewen, had waarschijnlijk nooit gedacht dat het verhaal over haar stiefvader zo'n gevolgen zou hebben, maar daar komen we nog toe.

“Ik was vijf jaar oud toen hij in mijn wereld kwam”, vertelt de anonieme vrouw aan ‘Humans of NY’. “Ik wist niet precies wie hij was. Ik wist alleen dat er iemand was die mijn moeder deed glimlachen. Ik moest erg naar boven kijken om hem te kunnen zien. Nog nooit had ik iemand ontmoet die zo sterk was. Hij vertelde me soms dat ik z'n polsen moest vasthouden en dan tilde hij me met een hand de lucht in. Hij werkte in een garage en schilderde tekeningen op de zijkant van wagens. Ik denk dat hij ervan droomde om kunstenaar te zijn. Maar hij had iets stabieler nodig. Dus nadat hij besloot om met mijn moeder te trouwen, werd hij agent." Dat staaft de jonge vrouw met enkele foto’s van de man, die op een van de beelden z'n politieuniform draagt. “Hij bleef wel in touch met z’n creatieve kant. Hij was altijd bezig met dingen te bouwen en hij zorgde ervoor dat onze spullen er chiquer uitzagen dan wat we konden betalen. Hij bouwde mijn eerste fiets op van restjes.” En de man stimuleerde ook z'n stiefdochters: “Hij moedigde me aan om te lezen. Hij moedigde me aan om te schrijven. Hij hield ervan om me opdrachten te geven. Elke keer wanneer ik een verhaal schreef, kreeg ik een kwartje. Wanneer het goed was, kreeg ik vijftig cent. Als ik een vraag had, moest ik het opzoeken in de encyclopedie.”

Het creatieve bloed kruipt waar het niet gaan kan, vertelt de jonge vrouw. “Op een dag bouwde hij een kleine kunststudio achteraan ons huis. Hij schilderde er één schilderij - een portret van Sting dat hij gekopieerd had van een albumcover. Maar het werd steeds drukker op werk en hij gebruikte de studio nooit meer opnieuw. Telkens opnieuw zei hij: ‘wanneer ik op pensioen ga.' ‘Ik begin terug met kunst wanneer ik op pensioen ga.’ ‘Ik geef een tentoonstelling in een galerij wanneer ik op pensioen ga.’ Maar dat moment kwam er nooit. Mijn vader was twintig jaar lang agent. Hij was een van de goeden. Het soort agent dat je op de hoek van de straat ziet dansen, of skateboarden met de kinderen. Maar in 1998 kreeg hij de diagnose MS. Eerst waren er die kleine zwakheden. Toen kwam de wandelstok. Toen de rolstoel. Hij kon geen verfborstel meer vasthouden. We verzorgden hem thuis.” Dat hij nooit meer zou schilderen, viel hem volgens de vrouw niet al te zwaar. “Hij leek geen spijt te hebben. Hij had geweldig goed voor ons gezorgd. Hij had zijn dochters kunnen opvoeden. Hij had me begeleid op m’n huwelijk. Tijdens z'n laatste dagen gingen we door z'n bezittingen, één voor één. Hij vertelde me aan wie ik wat moest geven. Ik nam het schilderij van Sting uit een oude doos en vroeg: ‘Wat moet ik hiermee?’ Zijn antwoord kwam meteen: ‘Geef het aan Sting.’ We begonnen allemaal te lachen, maar mijn vader was serieus. Zijn ogen vernauwden. Hij keek me recht aan en zei: ‘Geef het aan Sting.’ Dat is mijn laatste opdracht.”

Een van de mensen die dit verhaal vol ontroering las, was Mickey Sumner. Een Engelse actrice, maar vooral: de oudste dochter van Sting. “Stuur me een bericht”, smeekte ze aan ‘Humans of NY’. Met succes blijkbaar, want iets later schreef ze al onder het bericht: “Ik heb haar net ge-sms’t. Ik houd jullie op de hoogte." En dat deed ze: “Update: we hebben contact", klonk het nog wat later, bij een huilende emoji. “We zijn de praktische kant even aan het uitwerken. Liefde, liefde, liefde!” Dankzij de kracht van het internet kan deze onbekende vrouw de laatste opdracht van haar geliefde stiefvader dus toch nog voltooien.