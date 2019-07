De koning der controverse, maar Mel Gibson staat nog altijd aan de top: hoe doet hij dat? Redactie

11 juli 2019

13u35

Bron: AD 1 Celebrities Terwijl acteurs aan de lopende band kopje onder gaan in het huidige #MeToo-tijdperk, staat Mel Gibson – niet bepaald een heilig boontje - nog altijd aan de top van Hollywood. Hoe krijgt hij dat toch voor elkaar?

“They may take our lives, but they will never take…our freedom!” Met die befaamde speech uit het Oscarwinnende ‘Braveheart’ (1995) zorgde Mel Gibson, binnenkort te zien in ‘The Professor and the Madman’, wereldwijd voor harde lagen kippenvel. Dan een greep uit een andere, maar even legendarische speech: “I will put you in a fucking rose garden, you cunt!” Deze woorden – “Ik stop je onder de grond, kutwijf!” – zorgde voor een heel ander soort kippenvel. De acteur sprak ze uit tegen zijn toenmalige partner Oksana Grigorieva.



Van de gelekte telefoontapes uit 2010 is dit nog een van de meer vriendelijke citaten. De dame in hetzelfde gesprek: “Een man die een vrouw slaat terwijl ze zijn baby in haar armen heeft…een man die twee keer de tanden van zijn vriendin kapotslaat…wat voor een man is dat eigenlijk?!” Gibson op zijn beurt: “Je verdiende het, verdomme.”



Het werd een ‘hoogtepunt’ in een eindeloze reeks controverses die de loopbaan van de 63-jarige Australiër (‘Lethal Weapon’, ‘Mad Max’, ‘Ransom’) kleurt. Er zijn nog de talloze homofobe opmerkingen, meer dan één dronkemansrit, Holocaustontkenningen en antisemitische scheldpartijen. Wanneer Gibson in 2004 zijn sadistische succesfilm ‘The Passion of the Christ’ regisseert, klinkt er harde kritiek uit Joodse hoek. Wat niet meehelpt: een politieman die de Hollywoodster in 2006 weer eens op de bon slingert, krijgt de volle lading. “Fucking Joden. Jullie zijn verantwoordelijk voor álle oorlogen in de wereld.”

Flop

Even lijkt het gedaan met zijn carrière. In 2010 floppen ‘The Edge of Darkness’ en ‘The Beaver’, Leonardo DiCaprio trekt zich terug uit een Vikingenfilm die Gibson (met 9 kinderen van 3 verschillende vrouwen) zou maken en de cast van ‘The Hangover 2' wil hem voor een beloofd bijrolletje toch liever niet over de vloer. Toch duikt hij tegenwoordig weer overal op. En dat in het tijdperk van #MeToo waarin acteurs bij ook maar enige schijn van fout gedrag, kunnen fluiten naar een nieuwe filmrol.



“Ik heb me tien jaar lang bewust low profile gehouden”, riep Gibson nederig in 2016. “Ik heb vooral heel hard aan mezelf gewerkt. Ik wilde niet gewoon twee weekjes in rehab gaan, mezelf vervolgens genezen verklaren en dan meteen weer de mist ingaan.”



Hij woonde vele meetings van de Anonieme Alcoholisten bij en volgde menig cursus woedebeheersing. En je constant beroepen op het geloof doet het in de VS ook altijd goed. Bovendien, hij zette zijn terugweg naar de schijnwerpers relatief ondergronds in. Door vooral áchter de camera te opereren.



Pas als de hype rondom de geprezen ‘Hacksaw Ridge’ uit 2016 (over een Godvrezende legerdokter) aanzwelt, wordt bekend dat Mel Gibson op de regiestoel zat. De oorlogsfilm scoorde vervolgens zes Oscarnominaties. Journaliste Allison Hope Weiner, goed bevriend met Gibson, schrijft rond die tijd voor entertainmentwebsite Deadline een verhaal waarin ze stelt dat de beroemdheid in alle stilte miljoenen dollars stortte aan Joodse goede doelen.



Voor de komende jaren staan er zes acteerklussen op de rol, aldus de populaire online filmdatabase IMDB. Ook zou hij werken aan een vervolg op ‘The Passion of the Christ’ over wederopstanding van Jezus. Gewiekste strategie of niet, het lijkt wel degelijk te werken.