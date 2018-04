De komiek die Bill Cosby in 2014 "verkrachter" noemde op podium en zo het vuur aan de lont stak Joeri Vlemings

27 april 2018

11u16

Bron: The Guardian 0 Celebrities Zelf wil komiek Hannibal Buress zijn rol in de ondergang van zijn collega Bill Cosby absoluut minimaliseren. Maar het is wel nadat Buress de nu 80-jarige Cosby op het podium een "verkrachter" noemde, dat tientallen vrouwen met klachten over seksueel misbruik door Cosby in de openbaarheid kwamen. Iemand tweette na de veroordeling van Cosby gisteren zelfs: "Hannibal Buress heeft de geschiedenis veranderd".

De geruchten dat Bill Cosby zich schuldig maakte aan seksuele intimidatie gaan al jaren rond. Maar komiek Hannibal Buress ging in 2014 een stapje verder. Tijdens een show in Philadelphia beschuldigde hij de voormalige tv-ster onomwonden van verkrachting. "Bill Cosby heeft het meest zelfgenoegzame aura van een oude zwarte man dat ik haat", sneerde de stand-upcomedian. "Hij komt op tv vertellen: 'Trek jullie broek op, zwarten. Ik kwam in de jaren 80 op tv! Ik kan een grote mond opzetten tegen jullie, want ik had een succesvolle sitcom!' Ja, maar je verkracht vrouwen, Bill Cosby, dus zing maar een toontje lager." Voor de volledigheid moet wel vermeld dat de juridische term 'verkrachting' in de VS verschillende mogelijke interpretaties heeft, afhankelijk van de betrokken jurisdictie.

Buress voegde eraan toe dat de mensen in de zaal thuis maar eens 'Bill Cosby rape' moesten googelen, wat volgens hem "meer resultaten zou opleveren dan de zoekterm 'Hannibal Buress'". De grappig bedoelde tirade van Buress werd gefilmd en de video ging destijds viraal. Maar het trok blijkbaar ook verscheidene vrouwen over de streep om Cosby openlijk te beschuldigen van aanranding en seksuele intimidatie. Onder hen radio-dj Kathy McGee, die veertig jaar lang had gezwegen omdat ze dacht dat "zij het enige slachtoffer was" en vreesde dat "niemand haar zou geloven". In juli 2015 voerde New York Magazine dan al 35 vermeende slachtoffers op, een aantal dat verder uitgroeide tot meer dan 60 vrouwen.

Hannibal Burress changed history. John Podhoretz(@ jpodhoretz) link

Er kwamen uiteindelijk twee processen van, omdat tijdens het eerste de jury niet tot een verdict was kunnen komen. Gisteren werd Bill Cosby in Pennsylvania dan toch schuldig bevonden aan het seksueel misbruik en het drogeren van Andrea Constand in 2004.

Hannibal Burress made some jokes about Bill Cosby being a rapist and finally he was brought on charges, took a dude to make some jokes, this what happens when you don’t believe women. 六(@ 6ixSchulz) link