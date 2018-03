De kinderen van Ashton Kutcher en Mila Kunis hoeven niet op een erfenis te rekenen: "Ons geld gaat naar het goede doel" KDL

05 maart 2018

13u15

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Nadat Ashton Kutcher (40) en Mila Kunis (34) eerder al te kennen gaven dat ze hun kinderen Wyatt (3) en Dimitri (1) geen cadeautjes geven met Kerstmis, vertelt de acteur nu ook dat de kinderen later niet op een stevige erfenis moeten hopen.

Ashton en Mila willen dat hun kinderen op een zo normaal mogelijke manier opgroeien en dat zorgt er ook voor dat ze hen niet willen verwennen. "Op het einde van ons leven zullen we ons geld aan het goede doel doneren", vertelde Ashton in de podcast van acteur Dax Shepard. "Mijn kinderen leiden een bevoorrecht leven en ze beseffen dat nog niet. Ze zullen het misschien nooit beseffen", klinkt het. En daarom wil Ashton dat ze de waarde van geld leren kennen. "Als mijn kinderen later een zaak willen opstarten en ze hebben een goed plan, dan zal ik er wel in investeren."

Ijs

Ashton vertelde er ook over zijn eigen jeugd en dat zijn familie het niet breed had. Zijn moeder werkte voor Proctor and Gamble en zijn vader werkte in een fabriek. "Voor ons was het luxe als we buitenshuis gingen eten of zelfs als we een doos ijs mee konden nemen van de winkel", vertelt Ashton. "Net daarom ben ik geobsedeerd door ijs en eet ik het bijna elke avond."

Te jong

Enkele maanden geleden vertelden Ashton en zijn vrouw Mila al dat Wyatt en Dimitri geen kerstcadeautjes zouden krijgen. Ze vinden hen nog veel te jong om iets te merken van de feestdag en de bijhorende cadeautjes, klonk het toen.