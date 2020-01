Exclusief voor abonnees De kapper van filmsterren die een imperium uitbouwde rond het net-uit-bed-kapsel Jacques Dessange, uitvinder van de ‘coiffé-décoiffé’, dood op 94-jarige leeftijd Luc Beernaert

09 januari 2020

16u56 0 Celebrities In zowat elke stad vind je een kapsalon dat zijn naam draagt en iedere supermarkt biedt zijn verzorgingsproducten aan. Maar Jacques Dessange zélf is eergisteren op 94-jarige leeftijd overleden. De man die filmsterren als Brigitte Bardot en Liz Taylor in zijn kappersstoel kreeg, wist van zijn beperking zijn waarmerk te maken. Het verhaal van een kapperszoon die op de juiste momenten op de juiste plekken was en schrandere beslissingen nam.

Luc Beernaert

De kapsalongroep Jacques Dessange omvat vandaag bijna 1.600 kapperszaken en is actief in 43 landen. Dessange International draaide in 2017 een omzet van meer dan honderd miljoen euro. Hoe het zover kwam? Door de vastberaden aard van Dessange, een portie geluk en een flair die hem geliefd maakte in mondaine middens.

De man die in 1925 als Hubert Dessange boven de doopvont werd gehouden in het dorpje Souesmes, in de Loir-et-Cher, groeit op in het kapsalon van zijn vader. Zijn moeder baat het aanpalende café uit waar mannen voor en na hun scheer- en kapbeurt ‘un petit rouge’ drinken.

