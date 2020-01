De Jackson-kinderen zien elkaar niet meer MVO

16 januari 2020

10u29 0 Celebrities Prince (22), Paris (21) en Blanket (17) zijn lang niet meer zo’n goede vrienden als hun vader, Michael Jackson, gehoopt zou hebben. Een vriend van de familie onthult dat de kinderen verwikkeld zijn in een heuse vete.

“Het was een mirakel dat Prince en Paris überhaupt in dezelfde kamer wilden staan voor hun recente fotoshoot voor Vogue. Maar omdat ze daarvoor uren met elkaar moesten doorbrengen, was het hek achteraf alweer van de dam.” Eén van de oorzaken zou Paris’ nieuwe vriendje Gabriel Glenn zijn. “De rest van de familie kan hem niet uitstaan. Ze denken dat hij een geldwolf is, en dat zijn hippie-levensstijl de deur opnieuw zal openzetten voor haar verslavingen. Wanneer iemand daar iets van zegt, duwt ze hen weg. Dat is jammer, gezien Paris en Prince vroeger echt twee handen op één buik waren.”

“Het grootste slachtoffer van de situatie is Blanket - die nu door het leven gaat als Bigi. Hij was het jongst toen hun vader tien jaar geleden stierf, en hij zit al jaren in therapie. Omdat hij gepest werd met zijn naam, en daardoor heeft hij bijna geen zelfvertrouwen meer. Hij heeft vooral ook verlatingsangst, niet alleen door het trauma vanwege Michael, maar ook omdat zijn broer en zus niet meer door één deur kunnen. Zij waren de enige mensen bij wie hij zich nog veilig voelde. Alles wat hij ooit kende is hem ontnomen. Gelukkig heeft hij nu een vriendin, Molly, die hem kan kalmeren. Het zou best kunnen dat hij haar dit jaar ten huwelijk vraagt.”

Paris is dan weer kwaad omdat Molly wél aanvaard wordt door de familie. “Ze vindt het een dubbele standaard. Zij geloof echt dat Gabriel haar gered heeft en wil nergens naartoe zonder hem. Ondertussen duwt ze haar broers alleen maar verder weg...”