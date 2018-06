De heetste 11: deze voetballers doen alle hoofden draaien op het WK TDS/TC

15 juni 2018

14u19

Bron: Tv Familie 0 Celebrities Kan het WK jou geen bal schelen? Gruw je bij de gedachte om elke dag naar voetbal te moeten kijken? Dan hebben wij goed nieuws. Je hoeft niet per se naar die bal te staren. Het WK heeft méér te bieden. Deze elf voetballers schitteren op het WK en zijn dus zeker jouw aandacht waard.

Tomoaki Makino (31)

Land? Japan.

Wie? Naast sushi en sake heeft Japan nog lekkers te bieden. Deze Tomoaki Makino, dus. By far de knapste Japanner op het WK. Konichi-wauw!

Status? Getrouwd, helaas. Met de Japanse actrice Rin Takanashi.

Yannick Carrasco (24)

Land? België.

Wie? Van Spaans-Portugese afkomst. En het zijn die zuiderse troeven die het hem volgens de juryvoorzitter van onze hotste 11-lijst doen. De sexy Vilvoordenaar speelt in China, wat hem tot een van de best betaalde Duivels maakt. 

Status? Gehuwd met ex-miss Noémie Happart.

Fabian Schär (26)

Land? Zwitserland.

Wie? Voetbalt in Spanje. Clevere kerel, want hij heeft een diploma handelswetenschappen en werkte als bankier (tja, hij is Zwitser, hé). Fabian weet dus hoe hij zijn zuurverdiende centen moet laten renderen om nóg rijker te worden. 

Status? Relatie met fotomodel Barbara Marin.

Nacer Chadli (28)

Land? België.

Wie? Belgisch-Marokkaanse voetballer die al jaren deel uitmaakt van de Rode Duivels. Werd in 2010 nochtans eerst opgeroepen voor Marokko, maar hij koos er uiteindelijk voor om voor België te spelen.

Status? Is op zijn privacy gesteld. Zou vrijgezel zijn.

Kevin Trapp (27)

Land? Duitsland.

Wie? Reservekeeper. Klust bij als fotomodel en het is duidelijk waarom. Wow! Geen wonder dat Kevin in Duitsland meermaals werd uitgeroepen tot knapste sportman.

Status? Is samen met het Braziliaanse supermodel Izabel Goulart.

Jordan Henderson (27)

Land? Engeland.

Wie? Gentleman. Ooit uitgeroepen tot best geklede Britse voetballer. Kijkt straks de Rode Duivels in de ogen. Daar komt hij zijn Liverpool-collega Simon Mignolet ook tegen. 

Status? Zijn (zeer bescheiden) vrouw heet Rebecca. Ze hebben twee dochtertjes: Elexa en Alba.

Antoine Griezmann (27)

Land? Frankrijk.

Wie? Dé posterboy van het Franse voetbal. Volgens kenners de man die Les Bleues wereldkampioen kan maken. Antoine is ook een veelgevraagd model. 

Status? Getrouwd met kinderpsychologe Erika Choperena.

Rúrik Gíslason (30)

Land? IJsland.

Wie? Een Viking! Maar volgens zijn landgenoten wel eentje met de ‘zachtste ogen’ van IJsland. Rúrik, die in Duitsland voetbalt, werd daar uitgeroepen tot hottie van de competitie. Hij speelde ooit bij de jeugd van Anderlecht. De man is politiek actief en kwam op voor de IJslandse parlementsverkiezingen.

Status? Goed nieuws: Rúrik is officieel single!

Lasse Schöne (32)

Land? Denemarken.

Wie? Publiekslieveling van de Nederlandse club Ajax. En jawel: daardoor praat hij ook een mondje Nederlands. Lasse is een levensgenieter en een fervente bezoeker van sterrenrestaurants. En wat zijn uiterlijk betreft: hij heeft zijn familienaam mee, natuurlijk.

Status? Getrouwd met de Nederlandse Marije. Ze hebben twee kinderen: Robin en Mila.

Gerard Piqué (31)

Land? Spanje.

Wie? Catalaan. Niet erg geliefd bij veel Spaanse fans omdat hij voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid is. Heel wat Spanjaarden vinden dat hij daarom niet meer bij het nationale team zou mogen spelen. Maar dát zou zonde zijn, toch?

Status? Samen met popster Shakira, tien jaar ouder dan hij. Ze hebben twee zoontjes: Milan en Sasha. 

Paulo Dybala (24)

Land? Argentinië.

Wie? ‘De nieuwe Lionel Messi’. Maar dan knapper. Dybala moet de god van het Argentijnse voetbal worden. Maar de man scoort ook náást het veld. Tijdens de modeweken in Milaan werd hij opgevoerd als catwalkmodel.

Status? Is samen met de op Instagram heel actieve Ginevra Sozzi.

