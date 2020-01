De ‘gezondheidsproblemen’ van Hadise: liegt ze over plastische chirurgie? IDR

08 januari 2020

10u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Turkije is tegenwoordig dé place to be voor wie aan zijn/haar lichaam wil laten sleutelen. BV’s trekken naar Istanboel voor haarimplantaties, hagelwitte tanden, nieuwe billen of borsten... Ook de Vlaams/Turkse ex-Songfestivaldeelneemster Hadise (34) uit Mol - die in Turkije een grote ster is - is al bij een plastisch chirurg langs geweest voor een borstvergroting. En recent zou de zangeres opnieuw onder het mes zijn gegaan. Maar als dat echt zo is, mag blijkbaar niemand het weten...

Hadise had kort voor kerst te zien moeten zijn in de finale van de Turkse ‘MasterChef’, waarin ze jurylid was. Maar ze zegde onverwacht af. “Om gezondheidsredenen”, klonk het. Jammer voor de vele fans die Hadise aan het werk wilden zien in de keuken, want de jury moest het tijdens één van de proeven opnemen tegen de finalisten.

Al duurde het niet lang voor de Turkse zender Kanal 2 een verrassend verhaal naar buiten bracht over de afwezigheid van Hadise. Ze zou gelogen hebben, er is niks mis met haar gezondheid. Volgens Kanal 2 heeft Hadise aan haar billen laten sleutelen omdat ze een derrière als die van Kim Kardashian wil, maar dan een afgezwakte versie.

Hadise heeft nog niet gereageerd op het bericht. Maar het lijkt erop dat haar stilzwijgen in dit geval een schuldbekentenis is. Want in de Turkse editie van ‘The Voice’, waarin ze ook in de jury zit, valt het op dat ze een speciaal kussentje heeft in haar jurystoel. Het gevolg van een operatie aan haar achterwerk?

Niet oké

Dat Hadise alles op alles zet om haar mooie looks te behouden, valt niet bij iedereen in goede aarde. Zo werd ze live op televisie bekritiseerd door de bekende Turkse actrice Nurseli Idiz (59). “Hadise is zo oud als mijn dochter”, zei die. “Ik vind het niet oké dat je op die nog jonge leeftijd al aan je lichaam laat prutsen. Alles op je uiterlijk baseren vind ik absurd en onnodig. Later zal Hadise er nog spijt van krijgen...”

De Belastingen

Het is niet de eerste keer dat Hadise de wind van voren krijgt in Turkije. Zo kreeg ze al meermaals te horen dat ze veel te veel aan geld denkt. De Turkse belastingdienst voerde een onderzoek naar haar inkomsten als influencer. Met meer dan

6 miljoen volgers op Instagram verdient Hadise enorm veel geld. En dat gaf ze dus lang niet allemaal aan bij de Turkse belastingdienst...