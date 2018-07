De favoriete vakantiebestemming van de sterren (deel 2): hier flaneren Matt Damon en Katy Perry door de straten Hier loop je heel wat celebs tegen het lijf! KDL

06 juli 2018

11u36 0 Celebrities Ook celebs hebben af en toe nood aan vakantie. Daarvoor trekken ze traditiegetrouw naar enkele van de mooiste hotspots die de wereld te bieden heeft. Na Ook celebs hebben af en toe nood aan vakantie. Daarvoor trekken ze traditiegetrouw naar enkele van de mooiste hotspots die de wereld te bieden heeft. Na Cabo San Lucas en Hawaï kom je nu te weten wie je tegen het lijf kan lopen op Costa Rica en in Marrakech.

COSTA RICA

Wie kan je er zien?

Gisele Bündchen, Matt Damon, Zac Efron, Rafael Nadal, Leonardo DiCaprio, Jamie Oliver,...

De Republiek Costa Rica, wat letterlijk ‘Rijke Kust’ betekent, is een land in Centraal-Amerika dat in het noorden door Nicaragua en in het zuiden door Panama wordt begrensd. Heel wat celebs zijn verliefd geworden op de mooie natuur die het land te bieden heeft. Topmodel Gisele Bündchen en haar man, American footballspeler Tom Brady, zakten er zo vaak naar af, dat ze er maar een huis gekocht hebben. Ook Rafael Nadal gaat er uitrusten na een zwaar tennisseizoen en de Britse chef Jamie Oliver kookt er al eens graag met de plaatselijke bevolking.

(lees verder onder de foto's)

Waar kan je ze zeker tegen het lijf lopen?

- Restaurant Grano do Oro: Fijnproevers zijn bij Grano do Oro aan het juiste adres. Lokale ingrediënten, uitmuntende wijn én een fantastische crème brûlée gemaakt met lokale vanillestokjes... Je vindt het er allemaal. Wie te veel op heeft, kan een kamer boeken in het aanpalende en gelijknamige hotel.

Nuttige info

- Afstand: Costa Rica ligt op net iets meer dan 9.000 km van Brussel, ofwel een vlucht van een dikke 11 uur.

- Uurverschil: Het is in Costa Rica 8 uur vroeger dan in Brussel.

- Klimaat: Costa Rica heeft twee seizoenen: de regentijd (van april tot en met november) en de droge tijd (van eind december tot en met april). In het regenseizoen staat alles prachtig in bloei waardoor de Costa Ricanen zelf spreken van het ‘groene seizoen’.

MARRAKECH

Wie kan je er zien?

Katy Perry, Cristiano Ronaldo, Lilly Allen, Usher, David Beckham,...

Marrakech is een van de grootste steden van Marokko. Wie er op vakantie gaat, wordt helemaal ondergedompeld in de exotische sfeer. Katy Perry vierde er haar dertigste verjaardag, David Beckham blies er veertig kaarsjes uit tijdens een gezinsvakantie en ook Usher geniet er regelmatig van al het moois. De kruidige geur die overal in Marrakech hangt, vergeet je niet snel.

(lees verder onder de foto's)

Waar kan je ze zeker tegen het lijf lopen?

- La Mamounia Spa: Volgens sommigen heeft dit hotel de beste spa ter wereld. Mozaïeken, gouden ornamenten en typische Arabische muziek zorgen voor een unieke wellnesservaring. De prijs ligt ietsje hoger dan we in België gewend zijn, maar het zou elke cent waard zijn.

Nuttige info

- Afstand: Je doet met het vliegtuig een kleine drie uur over de vlucht van 2.366 km.

- Uurverschil: In Marrakech is het tijdens de zomertijd 2 uur vroeger dan in Brussel.

- Klimaat: Heet tot erg heet. Zo kan je de zomers in Marrakech het best omschrijven. Je kan er in dit seizoen ook last hebben van zandstormen.