De favoriete songtekst van Kobe Ilsen herinnert hem aan zijn grootste trauma MVO

03 juni 2018

16u24 0 Celebrities Vandaag, zondag 3 juni, was Kobe Ilsen van 10.00 tot 12.00 te gast bij Kris Wauters in Zot Gedraaid op Joe. Daar vertelde hij over zijn favoriete songtekst, die hem doet denken aan een groot trauma.

“Ik herkende mij meteen in het nummer 'A Boy Named Sue van Johnny Cash'”, begon Kobe zijn verhaal aan Kris. “Het gaat over een jongen die door zijn vader Sue genoemd is. Een meisjesnaam. De zoon vertelt dat je klop krijgt in het leven en dat het een schande is dat zijn vader hem zo heeft genoemd. Maar aan het einde van het nummer, en dat vind ik een prachtige twist, bedankt de zoon zijn vader en zegt dat hij daardoor heeft leren vechten in het leven en iemand is geworden. Ik heb zelf ook een vaderissue, een afwezige vader in mijn jeugd. Ik ben altijd heel kwaad op hem geweest. Ik vond hem een lafaard. Maar stilaan, en ook door dat nummer, besef ik dat het ergens misschien ook wel een cadeau was, want je leert alleen zijn, je leert knokken en je leert dat het niet altijd gemakkelijk is. Dus ik herken veel van mezelf in het nummer. Het gaat recht naar misschien wel mijn grootste trauma en daarom vind ik de tekst zo ongelofelijk.”