De familie van twee miljard: hoe de Kardashians hun geld verdienen

18 juni 2019

13u30 0 Celebrities Het is al twaalf jaar geleden sinds de eerste aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ werd uitgezonden, en vandaag zijn de Kardashians nog steeds de grootste realitysterren ter wereld. Met twee miljard dollar op hun rekening zijn ze een clan om rekening mee te houden. Maar hoe komen ze aan al dat geld?

De Kardashians: mama Kris Jenner met haar dochters: Kim, Khloé en Kourtney Kardashian, geflankeerd door hun halfzussen, Kylie en Kendall Jenner. Samen vormen ze de grootste én de rijkste showbizzfamilie ter wereld. Als je hun bankrekeningen optelt, zijn ze samen twee miljard dollar waard.

100 miljoen per seizoen

Hoe ze dat geld binnenhalen? Dat doen ze op verschillende manieren, maar het begint natuurlijk bij ‘Keeping Up With The Kardashians’. In 2015 was hun tv-show al zo populair dat zender E! hen 80 miljoen dollar betaalde om slechts één seizoen te komen filmen. Twee jaar later kregen ze zelfs 100 miljoen voor hetzelfde aantal afleveringen. Dat bedrag blijven ze zeker betaald krijgen tot 2020, wanneer ook dat contract weer afloopt. “Iedereen wordt min of meer gelijk betaald, wanneer we dat geld verdelen”, meent ‘momager’ Kris Jenner. “Want naar onze mening zijn we toch één grote familie en werken we allemaal even hard mee aan deze show. We verdienen het dus allemaal evenzeer.”

Nog meer tv

Naast hun realityreeks zijn er nog andere programma’s waarin de Kardashians te zien zijn. Zo was er ‘Kim & Kourtney Take Miami’, en de gelijkaardige show ‘Kim & Kourtney Take New York’. Khloé Kardashian heeft echter het meest succesvolle eigen programma: ‘Revenge Body’, dat wordt uitgezonden op dezelfde zender als ‘Keeping Up With The Kardashians’. In het programma begeleidt ze mensen die een moeilijke periode achter de rug hebben om zowel vanbinnen als vanbuiten veel fitter te worden, met behulp van professionals. Met die extra inkomst is Khloé goed voor 40 miljoen van het familiefortuin.

Dure kiekjes

Daarnaast verdienen ze heel wat bij op sociale media, met name op Instagram. Voor één gesponsorde foto waarin ze reclame maken voor een bepaald merk, vragen alle ‘Karjenners’ mínstens een miljoen dollar. Niet slecht om even te lachen naar de camera, toch? Voor bedrijven is dit soort promotie echter onbetaalbaar, want de Kardashians zijn belangrijke influencers. Wanneer hun volgers - en dat zijn er veel - hen iets zien promoten, is de kans groot dat ze het product in kwestie ook écht gaan kopen, want wie wil er nu niet lijken op zijn idool? Zo maken Kim Kardashian en Kylie Jenner bijvoorbeeld reclame voor de haarvitamines Sugarbearhair. Maar als ze eetbare producten promoten, vragen ze nog meer dan normaal.

Dat vertelt mama Kris Jenner in een interview met CBS. “Mijn dochters worden constant gevraagd dingen te plaatsen op sociale media voor bedrijven of merken. Ze hebben een prijs voor een los bericht, voor een story, voor Facebook... ze hebben een soort tabel met vergoedingen. De prijs gaat omhoog bij farmaceutische producten en alles wat je drinkt, inneemt of op je lijf doet. Maar het gaat sowieso om bedragen met zes nullen.’’

Ze komen met die bedragen weg, omdat bedrijven via hen in één keer miljoenen potentiële kopers kunnen bereiken. Kim op zich heeft al 140 miljoen volgers op Instagram. De volledige familie Kardashian heeft in totaal 570 miljoen volgers, en dat spelen ze ook uit.

Niet verantwoord

Juist op de promotie van ‘dure’ producten kregen de KarJenners in het verleden meermaals kritiek. Khloé lag eerder dit jaar nog onder vuur nadat ze op Instagram de suggestie had gewekt haar platte buik te danken te hebben aan een maaltijdvervanger. Volgens actrice Jameela Jamil had Khloé ook moeten melden dat het product allerlei nadelige bijwerkingen kan hebben en dat ze haar uiterlijk zelf vooral te danken heeft aan haar personal trainer en plastisch chirurg.

Give us the discount codes to your nutritionists, personal chefs, personal trainers, airbrushers and plastic surgeons you bloody liars. pic.twitter.com/2wes19cJdb Jameela Jamil 🌈(@ jameelajamil) link

Eigen merken

Khloé Kardashian heeft ook haar eigen kledinglijn, ‘Good American’, die ze startte in 2016. Het merk biedt vooral jeansbroeken die ook passen voor mensen met een maatje meer. De eerste dag van verkoop leverde haar al meer dan een miljoen op. In 2015 bracht ze een eigen boek uit, ‘Strong Looks Better Naked’, dat een bestseller werd in Amerika.

Ook Kim Kardashian boert goed met haar eigen make-up-lijn: KKW Beauty. Tijdens de verkoop van haar eerste collectie zou ze 14 miljoen dollar verdiend hebben op vijf minuten tijd - na die vijf minuten was de volledige collectie al uitverkocht. Om maar een beeld te schetsen van de monsterinkomsten die ze krijgt telkens ze een nieuw product uitbrengt.

Jongste miljardair

De rijkste van de clan is toevallig ook de jongste telg: Kylie Jenner. Zij werd pas nog uitgeroepen tot de jongste selfmade miljardair ter wereld. Dat vooral dankzij haar make-up-imperium: Kylie Cosmetics. Opvallend, gezien Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg, bijvoorbeeld, pas op zijn 23ste miljardair werd. Kylie is 21 jaar. Met een miljard op de bank is zij verantwoordelijk voor maar liefst de helft van het familiefortuin.

“Ik ben erg trots op mijn prestatie, en op het feit dat ik geen enkele cent van mijn fortuin geërfd heb, ik heb ze allemaal zelf verdiend”, vertelt ze aan het blad Forbes. “De erkenning is leuk, het is een fijn klopje op de rug.” Ze investeerde destijds 250.000 dollar in het bedrijfje, en hoefde niet veel geld uit te geven aan een reclamecampagne, want ze had genoeg aan haar eigen kanalen op sociale media. Volgers heeft ze genoeg. Om maar een idee te geven: toen haar dochter Stormi vorig jaar werd geboren en ze de eerste foto op Instagram plaatste, kreeg ze binnen één dag 13 miljoen likes. Dat is meer dan Beyoncé kreeg na haar zwangerschapsaankondiging.

Toch krijgt ze veel kritiek op de Forbes-titel van ‘selfmade’ miljardair. Het woord ‘selfmade’ - ‘helemaal op zichzelf’ - schiet bij velen namelijk in het verkeerde keelgat. Kylie was nog maar 10 jaar oud toen ‘Keeping Up With The Kardashians’ voor het eerst op het kleine scherm kwam. Haar populariteit heeft ze dus ook wel een beetje aan haar familie te danken, en het is dié populariteit die ervoor zorgt dat haar producten zo vlotjes over de toonbank gaan. Haar lippenstiften, met Kylie’s handelsmerk (de dikke lippen) op de verpakking, zijn altijd binnen de paar minuten uitverkocht.