De facelift-tip van Kate Moss die veel kritiek oogst: "Ik kan niet geloven dat ze dit gezegd heeft" KDL

14u59

Kate Moss is kop van jut nadat ze een wel erg opvallende beautytip de wereld instuurde. Het topmodel adviseert vrouwen die een strakker gezicht willen om hun haar gewoon erg strak te vlechten.

Door het haar stevig te vlechten, zorg je er volgens Kate voor dat de huid net iets strakker getrokken wordt en dat zou voor minder rimpels moeten zorgen. Volgens het model is het een oud kunstje uit Hollywood dat veel toegepast werd in de tijd dat men nog geen foto’s kon retoucheren. "Het is echt een fantastische truc. Het is alsof je net een kleine facelift hebt gehad. Echt fantastisch."

Enkele experts hekelen het advies van het model. "Ik kan niet geloven dat ze dit heeft gezegd", reageert een haarspecialist in de Daily Mail. "De spanning op het haar zorgt voor sterke druk op de haarzakjes en uiteindelijk zullen die het opgeven. Op de plekken waar het strakgetrokken werd, zal het haar breken of uitvallen met lokale kaalheid tot gevolg."