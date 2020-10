De eigenaardige hobby’s van ruige gitarist Ronnie Wood: “Ik brei mijn eigen sjaals” GV

08 oktober 2020

10u15

Bron: Mirror 0 Celebrities Ronald ‘Ronnie’ Wood (73) heeft een rustgevende periode achter de rug. De gitarist van The Rolling Stones heeft tijdens de lockdown met volle teugen kunnen genieten van wat vrije tijd met vrouw Sally (42), hun vierjarige tweeling Alice en Gracie en... zijn breiset. “Ik brei graag. Mijn moeder leerde het me toen ik vroeger de wolspoel voor haar vasthield. Dankzij haar brei ik nu eindeloos veel sjaals.”

Ronnie Wood heeft een turbulent leven geleid dat gepaard ging met een aantal verslavingen. Alcohol, cocaïne en heroïne maakten deel uit van zijn menu. Daarbovenop kwamen twee echtscheidingen en een longkankerdiagnose in 2017, waarvoor hij nu genezen verklaard is. Tegenwoordig gaat het veel beter met hem en probeert hij zijn tijd in zijn gezin te steken. Wanneer hij niet met zijn vrouw of dochters bezig is, geniet hij van een avondje breien, liefst lange sjaals.

Maar zelfs de beste breier laat eens een steekje vallen. Wood verloor al grote sommen geld aan zijn andere - veel duurdere - vrijetijdsbesteding: renpaarden opkopen. In de podcast ‘Tea With Twiggy’ geeft hij toe dat het een uit de hand gelopen hobby is: “Het is erg verslavend, je kan niet stoppen en het vreet gewoon je geld op. Ik raad iedereen af hiermee te beginnen.” Wood rouwt momenteel om de dood van zijn kampioenpaard Sandymount Duke. Het paard won 15 races en stierf aan een hartaanval op tienjarige leeftijd. Een jong veulen van zijn collectie, Sandymount Baby, wordt nu hard getraind om Sandymount Duke op te volgen.

Wood’s paardenfanatisme stopt niet bij het kopen ervan: hij schildert de beestjes ook graag op canvas. “Ik rij zelf niet, maar ik schilder ze doodgraag. Hun sierlijke bewegingen vormen inspiratie voor mijn kunst en schilderijen”, aldus de rock-’n-rollster.