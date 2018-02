De dochter van Nicole Kidman en Tom Cruise ontwerpt t-shirts DBJ

15 februari 2018

08u34 0 Celebrities De dochter van Nicole Kidman (50) en Tom Cruise (55) heeft een eigen modelijn op de markt gebracht. De 25-jarige Isabella lanceerde onlangs onder de naam BKC, een afkorting voor Bella Kidman Cruise, een collectie T-shirts met daarop kunst van haar hand.

In een interview met Entertainment Tonight was Nicole enthousiast over het werk van haar oudste dochter. "Het is zo'n mooie manier om jezelf uit te drukken, en Bella is een geweldige tekenaar. Dat heeft ze altijd al goed gekund."

Nicole en Tom adopteerden Bella en haar broer Connor (23) begin jaren 90. Hun huwelijk strandde in 2001. Tom kreeg daarna nog dochter Suri (11) met Katie Holmes. Nicole is tegenwoordig getrouwd met countryzanger Keith Urban, met wie ze dochters Sunday (9) en Faith (7) deelt.