De dag waarop de publieke opinie zich tegen hen keerde: het verhaal van de fatale liefde van Bonnie en Clyde Silke Denissen

01 april 2020

20u00 4 Celebrities Hun romance inspireert al jarenlang creatievelingen over de hele wereld. Nochtans is het verhaal van Clyde Barrow en Bonnie Parker op z'n zachtst gezegd controversieel, want het koppel heeft maar liefst dertien moorden en ontelbare overvallen op hun naam staan.

Op 1 april 1934 schieten Clyde Barrow en zijn kompaan Harry Methvin twee politieagenten - H.D. Murphy en Edward Bryant Wheeler - dood op de snelweg Route 114, vlakbij Grapevine, Texas. Het is niet hun eerste moord, maar het is wel de eerste keer dat Clyde en zijn vriendinnetje, Bonnie Parker, de publieke opinie niet in hun voordeel kunnen ombuigen. Want wanneer getuigen (valselijk) beweren dat het Bonnie is die Murphy neerschiet en dat ze bovendien hardop lacht om de manier waarop zijn hoofd de grond raakt, krijgt hun voordien romantische verhaal plots een duivels kantje.

L. G. Phares, commissaris van de snelwegpolitie looft een beloning van 1.000 dollar (vandaag meer dan 19.000 dollar waard, of meer dan 17.000 euro) uit voor wie hem “de lichamen van de Grapevine-slachters” kan brengen. Hen gevangennemen hoeft niet, de lichamen zijn genoeg. Ma Ferguson, de gouverneur van Texas, voegt daar nog een bonus van 500 dollar (vandaag zo’n 8.500 euro) per moordenaar aan toe. Voor het eerst heeft ook Bonnie nu een prijs op haar hoofd staan, aangezien geloofd werd dat zij Murphy vermoord had. Nochtans heeft ze volgens Harry helemaal niets met de moorden te maken. Het is het begin van het einde voor Bonnie en Clyde.

De twee ontmoeten elkaar in januari 1930. Bonnie is 19. Drie jaar eerder trouwde ze met haar klasgenootje Roy Thornton, maar die verdwijnt al snel in de gevangenis voor overval en moord. Ze zal hem nooit meer terugzien, al blijft ze wel zijn trouwring dragen en heeft ze op haar rechterdij een tatoeage van hun twee namen in hartjes. Clyde is 21 bij hun ontmoeting. Ook hij heeft een tatoeage, al is die van hem gelinkt aan een kinderdroom. De man wilde namelijk graag in het leger, maar werd afgekeurd vanwege de gevolgen van een kinderziekte. Op zijn linkerarm had hij - iets te voorbarig - al USN (US Navy, red.) laten tatoeëren. Clyde stort zich vervolgens op een leven in de misdaad. Wanneer hij Bonnie leert kennen, is hij al twee keer gearresteerd: een keer voor autodiefstal en een keer voor de diefstal van kalkoenen.

Geweer smokkelen

Tussen de twee eenzame zielen is het liefde op het eerste gezicht. Maar lang kunnen ze niet profiteren van hun romance: Clyde wordt gearresteerd voor inbraak en moet naar de gevangenis. Bonnie laat hem echter niet in de steek. Ze smokkelt een geweer binnen in de gevangenis, waarmee hij kan ontsnappen. Hij wordt echter gesnapt en moet opnieuw brommen. In februari 1932 wordt hij vrijgelaten. Hij zoekt Bonnie meteen op en samen storten ze zich op een leven in de misdaad.

Bonnie en Clyde beseffen maar al te goed dat het publiek best geïnteresseerd is in de verschrikkelijke dingen die ze doen

Twee jaar lang reizen de geliefden door vijf verschillende staten: Texas, Oklahoma, Missouri, New Mexico en Louisiana. Ze verdienen geld door banken en tankstations te overvallen - met de hulp van verschillende kompanen, zoals Clyde’s jeugdvriend Henry Methvin. De Barrow-bende, worden ze genoemd. En die bende schrikt er niet voor terug om iedereen die in hun weg staat te vermoorden: uiteindelijk zullen ze dertien mensen doden, waarvan negen politie-agenten. Maar wat opvallend is: Bonnie en Clyde weten het publiek - ondanks hun misdaden - wel te charmeren. De mensen zien hen als twee geliefden, die het samen tegen de rest van de wereld opnemen. In tegenstelling tot andere criminelen uit die tijd, verstopt het koppel zich niet. Ze beseffen maar al te goed dat het publiek best geïnteresseerd is in de verschrikkelijke dingen die ze doen en lekken dus speelse foto’s aan de pers. Daarnaast wordt ook een gedicht van Bonnie in de kranten gepubliceerd, wat nog meer bijdraagt aan dat romantische idee. Het eindigt zo:

Someday they’ll go down together;

They’ll bury them side by side;

To few it’ll be grief—

To the law a relief—

But it’s death for Bonnie and Clyde.

Of vrij vertaald: Op een dag zullen ze samen ten onder gaan/ Ze zullen hen naast elkaar begraven/ Weinigen zullen om hen rouwen/ De wet zal het een opluchting vinden/ Maar het is de dood voor Bonnie en Clyde.

Hinderlaag

Die dood komt er op 23 mei 1934, niet lang na de Grapevine-moorden. Een gepensioneerde Texas Ranger, kapitein Frank Hamer, wordt ingehuurd om het koppel en hun bende op te sporen. Hij vindt hen terug in Louisiana, waar de familie van Henry Methvin woont. Nog voor de zon opkomt, verbergt Hamer zich met een groep agenten in de bosjes. Wanneer Bonnie en Clyde voorbijkomen, openen de agenten het vuur. Waarom het koppel precies die weg nam, is niet bekend. Volgens een theorie kwam Clyde er om te praten met de vader van Henry Methvin. Die zou door agenten overgehaald zijn om mee te werken, in ruil voor een strafvermindering voor zijn zoon. Maar er is nog een andere theorie: “Ze namen de oude Methvin mee naar achter de vuurlinie en maakten hem met handboeien vast aan een boom”, zegt Boots Hinton, de zoon van een van de aanwezige agenten. “Hij was geen gewillige deelnemer.” Volgens Boots plaatste de politie de wagen van Methvin in het midden van de weg, zodat niemand nog door kon.

Wat er ook van zij, Bonnie en Clyde vonden in Louisiana hun einde. Clyde werd 51 keer geraakt door een kogel, Bonnie 53 keer. Hun auto had 167 kogelgaten. Zij was 23, hij 25. Hoewel ze hun leven samen hadden doorgebracht, werden ze in de dood gescheiden. Bonnie werd door haar moeder - die haar relatie met Clyde afkeurde - in een kerkhof in Dallas begraven. Clyde vond zijn eeuwige rustplaats naast zijn broer Marvin. Op zijn grafsteen staat te lezen: “Weg, maar niet vergeten.”

In populaire cultuur

Het verhaal van Bonnie en Clyde blijft inspireren, dat blijkt uit de vele films en muziek die over het liefdeskoppel gemaakt zijn.

‘The Bonnie Parker Story’: Zwart-witfilm (1958) die losjes gebaseerd is op het verhaal van Bonnie. Met een hoofdrol voor Dorothy Provine.

‘Bonnie and Clyde’: Misschien wel de meest bekende film (1967) over het criminele duo. Met Warren Beaty en Faye Dunaway in de hoofdrollen.

‘Natural Born Killers’: Woody Harrelson en Juliette Lewis spelen een koppel moordenaars in deze film uit 1994, die ondanks hun misdaden de gunst van het publiek voor zich weten te winnen.

‘Bonnie & Clyde’: Miniserie (2013) over het beroemde koppel, met Emile Hirsch en Holliday Grainger in de hoofdrollen.

‘The Highwaymen’: Netflix-film (2019) met Kevin Costner en Woody Harrelson in de hoofdrollen, als de Texas Rangers die het koppel moeten opsporen.

‘Queen & Slim’: misdaadfilm (2019) die losjes gebaseerd is op en een moderne versie brengt van Bonnie & Clyde. Met Daniel Kaluuya en Jodie Turner-Smith in de hoofdrollen.

Op muzikaal vlak verdienen onder meer ‘Bonnie and Clyde’ (1967) van Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot, ‘03 Bonnie and Clyde’ (2002) van Beyoncé en Jay-Z en ‘The Awakening of Bonnie Parker' (2019) van Volbeat een vermelding.

