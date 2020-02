Exclusief voor abonnees De dag waarop Andy Warhol stierf en opnieuw tot leven kwam: “Mijn leven flitste niet aan me voorbij. Het was te pijnlijk” Silke Denissen

29 februari 2020

10u04

Bron: The Daily Mail 0 Celebrities Andy Warhol is een van de bekendste kunstenaars uit de pop art. Hij overleed in 1987, maar negentien jaar eerder werd hij al eens doodverklaard nadat een feministe hem neerschoot. De kunstenaar kwam toen wel op miraculeuze wijze opnieuw tot leven. De biografie ‘Warhol: A Life As Art’ vertelt wat er toen precies gebeurde.

Valerie Solanas is een vrouw met een missie. Als oprichtster - en enig lid - van de organisatie S.C.U.M., de Society for Cutting Up Men, heeft ze zich drie doelen gesteld. Dat staat te lezen in het manifest van de organisatie. “Een complete vrouwelijke overname bewerkstelligen en daarbij de productie van mannen beëindigen. Het creëren van een swingende, groovy, vrouwelijke wereld, ver uit het zicht. Een einde maken aan deze harde, grimmige, statische, saaie mannenwereld, en het lelijke, laatdunkende mannelijke gezicht van de kaart vegen.” Met andere woorden: Solanas wil het mannelijke ras volledig uitroeien en een wereld met alleen vrouwen beginnen. En de eerste man die ze in haar vizier krijgt, is kunstenaar Andy Warhol.

