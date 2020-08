De crisis door een roze bril: deze muziek, tv en boeken hadden we nooit gehad zonder de lockdown MVO

08 augustus 2020

13u00 0 Celebrities Tijdens de lockdown werden we allemaal uitgedaagd om nieuwe bezigheden te vinden om onze tijd mee te doden. Hoe vervelend die isolatie ook was: elk nadeel heeft zijn voordeel. Want ook de sterren zaten thuis met hun vingers te draaien, tot ze besloten om hun lockdown productief door te brengen. Onder andere Jennifer Aniston, Boy George, Bon Jovi en Taylor Swift lieten hun fantasie acht weken lang de vrije loop. Deze platen, boeken en online tv-shows hadden we nooit gehad zonder de coronamaatregelen.

MUZIEK

‘Folklore’ - Taylor Swift

Geen kat die wist dat het eraan zat te komen, maar Taylor Swift (30) dropte twee weken geleden plots een nieuwe plaat. ‘Folklore’, het achtste studioalbum van de Amerikaanse zangeres, krijgt bakken vol lovende kritiek en brak in één keer ook het streamingrecord op Spotify.

“Het merendeel van de dingen die ik deze zomer gepland had, zijn niet doorgegaan”, schreef Taylor Swift op haar sociale media. “Maar er is iets dat ik niet gepland had, maar dat toch gebeurde. Dat is mijn achtste studioalbum, ‘Folklore’. Verrassing!” De zangeres vertelt hoe ze het album in isolatie maakte, maar er toch in slaagde om enkele samenwerkingen aan te gaan met haar “muzikale helden”: Aaron Dessner, Bon Iver, William Bowery en Jack Antonoff.

“Voor dit jaar zou ik waarschijnlijk mijn hoofd gebroken hebben over het ‘perfecte’ moment om muziek uit te brengen”, legt ze haar plotse beslissing uit. “Maar de tijden waarin we leven, herinneren me eraan dat er geen garanties zijn. Mijn gevoel zegt me dat als je iets maakt waarvan je houdt, je het gewoon op de wereld moet loslaten. Dat is een vorm van onzekerheid waar ik me zeker in kan vinden.”

‘My Future’ - Billie Eilish

Zangeres Billie Eilish (18) heeft een flinke hit te pakken met haar nieuwe single ‘My Future’. Het lied was één dag al ruim 5,1 miljoen keer beluisterd op Spotify. Zo werd de song wereldwijd het meest gestreamde nummer.

‘My Future’ is het eerste lied dat vijfvoudig Grammy-winnares Billie en haar broer Finneas maakten tijdens de lockdown. In het nummer, mogelijk de eerste single van haar tweede album, zingt de zangeres dat ze verliefd is. Niet op een ander mens, maar op haar eigen toekomst. Ze kiest ervoor even alleen te zijn, zodat ze zichzelf kan leren kennen. “Ik weet dat mensen zeggen dat ik ongelukkig zou moeten zijn zonder iemand anders”, zingt ze. “Maar ben ik dan niet iemand?”

Het zijn opvallend positieve woorden van de zangeres die bekendstaat om haar meer duistere teksten. Recensenten zijn enthousiast over die mogelijke nieuwe richting. “Wat ze hierna ook gaat doen, dit is een perfect stukje broodnodige, positieve pop”, schreef het gezaghebbende tijdschrift NME.

‘How I’m Feeling Now’ - Charli XCX

Zangers Charli XCX (28) daagde zichzelf uit tijdens de lockdown: op zes weken tijd wilde ze een volledig album schrijven en opnemen van thuis uit. Het resultaat, ‘How I’m Feeling Now’, is nu overal te verkrijgen. “Ik dacht dat het veel moeilijker zou zijn om zoiets van thuis te doen, maar het viel bijzonder goed mee. Ik ben me zelfs gaan afvragen waarom ik het nog niet eerder heb gedaan!”

Blink-182 scheldt op coronavirus in nieuwe single

Blink-182 is totaal ‘coronamoe’. De Amerikaanse rockers maken hun gevoelens meer dan duidelijk op hun nieuwe single Quarantine, die deze week is verschenen. “Ik denk dat ik gezegend moet zijn dat ik me zo fucking verveel”, zingt bassist en zanger Mark Hoppus aan het begin van het nummer. “Quarantaine, schijt aan deze ziekte”, klinkt het later.

In het refrein roept de band fel op een einde te maken aan de coronamaatregelen. “We hebben geen social distance nodig. We hebben geen oude mensen nodig. Dus doe de winkels open. Red onze economie”, aldus Blink-182. Zanger Matt Skiba, die Tom DeLonge verving als zanger in 2015, is niet te horen op het lied en zou er ook niet aan hebben meegewerkt.

Bon Jovi schreef single samen met zijn fans

Jon Bon Jovi (58) had een opvallende opdracht voor fans die op zoek waren naar wat afleiding tijdens de thuisisolatie. De Bon Jovi-voorman vroeg op Instagram om input voor een nieuw nummer dat hij aan het schrijven was. Enkele weken later was de lockdown-single ‘Do What You Can’ een feit. Het lied zit boordevol oppeppende lyrics over de coronacrisis: “Als je niet kan doen wat je normaal doet, dan doe je wat je kan”, klinkt het.

TV

De reünie van de ‘Lord Of The Rings’-cast

De cast van ‘The Lord Of The Rings’ is bijna twee decennia na de lancering van de eerste film nog eens samengekomen voor een reünie. Ze waren te gast in ‘Reunited Apart’, de talkshow van Josh Gad (die we kennen als Olaf uit ‘Frozen’) die werd opgestart als tijdverdrijf tijdens de coronacrisis. Een reünie organiseren bleek in het verleden steeds te moeilijk vanwege de drukke agenda’s van de acteurs, maar een digitale versie kon wél op poten gezet worden.

Concreet ging het om alle grooste sterren uit de films: Elijah Wood (Frodo), Orlando Bloom (Legolas), Sir Ian McKellen (Gandalf), Sean Astin (Sam), Liv Tyler (Arwen), Dominic Monaghan (Merry) en Billy Boyd (Pippin). De aflevering werd meer dan 2 miljoen keer bekeken.

‘One World Together At Home’ - de moderne Live Aid

Met een virtueel huiskameroptreden hebben een honderdtal sterren onder wie Billie Eilish, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin, John Legend, Paul McCartney en de Rolling Stones miljoenen dollars opgehaald in de strijd tegen corona. Ook de Belgische zangeres Angèle trad op. Het One World Together At Home-event wordt wereldwijd de ‘Live Aid van de moderne generatie’ genoemd.

WAT NOG VOLGT

Rag’n’Bone Man heeft een nieuw album klaarliggen

“Ik had veel tijd om handen”, aldus de 35-jarige zanger. “Normaal gezien zou ik op tour moeten zijn, maar alles is natuurlijk afgelast. Er zat niets anders op dan in mijn eentje thuiszitten. Daar greep ik haast automatisch naar mijn pen om de tijd te doden. Nu is mijn nieuwe album zo goed als af. Eens de crisis voorbij is, heb ik dus nieuwe muziek om voor te stellen - deze keer hopelijk wél op een wereldwijde tour.”

Boy George heeft zeven albums op zak

Muzikant en zanger Boy George (59) verveelde zich naar eigen zeggen zo hard tijdens de lockdown dat hij non-stop bezig was met muziek te schrijven. “Ik heb nog nooit zoveel nummers gemaakt op zo’n korte tijd. In totaal heb ik genoeg materiaal voor 7 albums! Ik zeg niet dat elk album goed is, maar ze liggen er wel. Niet slecht, want vlak voor kerstmis heb ik een deal getekend bij een nieuwe platenstudio. Zij zullen blij zijn om te horen dat ik zo productief geweest ben tijdens de coronacrisis.”

De biografie van Jennifer Aniston

Ook acteurs en actrices moeten iets verzinnen om zich bezig te houden tijdens de lockdown. In het geval van Jennifer Aniston (51) viel de keuze op het schrijven van een biografie. Het boek zou intussen bijna af zijn, en volgens insiders bevat het enkele interessante onthullingen.

Zo zou Aniston het niet alleen hebben over de moeilijke relatie met haar moeder en alle geheimen van op de set van ‘Friends’, maar ook over haar stukgelopen relatie met Brad Pitt. De acteur verliet haar voor Angelina Jolie, met wie hij op dit moment ook in scheiding ligt.

De rechten op het boek zijn nog niet verkocht aan een uitgever, maar gezien Jennifer één van de bekendste actrices ter wereld is wordt verwacht dat ze een mooi bedrag uitbetaald zal krijgen voor haar schrijfsels. Ter vergelijking: de Obama’s kregen 65 miljoen dollar (55 miljoen euro) aangeboden voor elk boek dat ze wilden uitbrengen. Een biografie van Jennifer zou volgens kenners in dezelfde prijsklasse vallen.

