De controverse te veel voor Piers Morgan? Zender laat kijkers beslissen over zijn ontslag

15 oktober 2019

10u44

Bron: METRO 0 Celebrities Het wordt Piers Morgan (54) wel héél warm onder de voeten. De Britse presentator oogstte een storm van kritiek na enkele scherpe uitspraken over de genderkwestie. Zijn opvattingen schoten bij heel wat kijkers in het verkeerde keelgat, waarna ze reageerden met een petitie om het ontslag van Morgan te eisen. Ook de zender zit duidelijk verveeld met de zaak, want intussen kwam er zo veel respons dat zij de kijkers nu zélf laten oordelen over het lot van de presentator.

Voorlopig ziet het er niet rooskleurig uit voor Piers Morgan. Zender ITV, die Morgans programma ‘Good Morning Britain’ uitzendt, lanceerde maandag een Twitter-enquête om te bepalen of kijkers Piers al dan niet op het scherm willen houden. Maar op dit moment geeft al meer dan 58% van de stemmers aan dat ze Morgan liever zien vertrekken. Op het moment van schrijven hebben meer dan 350.000 mensen een stem uitgebracht, de stemming blijft ook nog 21 uur online staan.

“Toen ik gisteren het gebouw verliet, gaf de peiling aan dat 80% van de kijkers vond dat ik moet blijven. We hadden toen zo’n 70.000 stemmen binnen”, reageert Piers, die verontrust is door de statistieken. “De enquête is nu gekaapt door allerlei gebruikers die niets kunnen verdragen. Die zeiden gisteravond: ‘We moeten van hem af, we moeten van hem af!’ Ze denken werkelijk dat ze mij kunnen wegwerken.”

There are calls for @piersmorgan to be fired over his views on gender.



Should he stay or should he go?

In gesprek

Tijdens het afgelopen weekend werd al aangekondigd dat Piers in gesprek zou gaan over de toekomst van zijn carriere, nadat boze kijkers een Change.org-petitie hadden gestart om hem te ontslaan. Meer dan 16.863 mensen ondertekenden het document, waarna de directie besloot om in te grijpen en de presentator - die al veel langer bekend staat om zijn harde uitspraken - op het matje te roepen.

“Morgan dringt zijn kijkers op dat het acceptabel is om een LGBTQ+ persoon zijn of haar rechten te ontzeggen. Het is blijkbaar acceptabel om hen te vertellen dat ze niet bestaan, het is acceptabel om ze ‘lichtgeraakt’ te noemen als ze terecht overstuur raken”, zo staat in de petitie. “Dit zijn de lessen die Morgan zijn kijkers leert. ITV, als een grote omroeporganisatie met een wereldwijd bereik, tast een langdurige erfenis aan door één van hun best presterende programma’s te gebruiken als middel om haat en intolerantie te verspreiden. Ik begrijp dat kijkcijfers belangrijk zijn, die betekenen business en succes. Maar zijn er dan echt geen andere manieren om dit te bereiken?”

Smeken

Piers heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een afkeer heeft van het steeds groter wordende spectrum van gender, en van personen die ‘andere’ identiteitskeuzes maken. Toen Piers het nieuws over zijn mogelijk ontslag vernam, smeekte hij zijn kijkers evenwel om hem een nieuwe kans te geven en ze hem zijn job te laten behouden. “Blijkbaar ben ik transfobisch. Ondanks dat ik de afgelopen vier jaar heb uitgelegd hoe ik iedereen steun die een transitie ondergaat, en alles steun wat transgenders doormaken.”

“Het is een extreem moeilijk, emotioneel en psychologisch proces”, verdedigde hij zich. “Ik nam het standpunt in dat als we plotseling beginnen accepteren dat er honderden soorten geslachten zijn, dit de mensen die een transitie hebben ondergaan in een erg slecht daglicht zet. Het zorgt er voor dat ze zinloos lijken. Waarom zouden ze zich er dan nog druk over moeten maken? Ik ben steeds bij dat standpunt gebleven. Ik denk dat de meeste mensen, inclusief de transgenders, het concept van honderd geslachten werkelijk belachelijk vinden.”