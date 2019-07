De buren van Ed Sheeran zijn boos omdat hij geen vergunning heeft: “Hij verbergt zijn zwembad” KD

22 juli 2019

11u38

Bron: Metro 2 Celebrities De burenruzie van Ed Sheeran is nog niet voorbij. De zwemvijver van de popster blijft zijn buren de ogen uitsteken. De zanger probeert de vijver nu te verbergen door er hooibalen rond te plaatsen. Dat meldt Metro.

Ed Sheeran bouwde een zwemvijver en een saunacomplex op het landgoed van zijn villa in Suffolk. Het schoentje wringt echter bij de vergunningen, want Ed zou helemaal geen toestemming hebben gevraagd om een zwembad en sauna te bouwen. Wél heeft hij een vergunning om een natuurreservaat met vijver te plaatsen. Volgens zijn buren gaat het echter duidelijk niet om een natuurgebied, maar om een privézwembad voor persoonlijk gebruik. De hooibalen verbergen de vijver nu, waardoor niemand kan zien of de plas water gebruikt wordt. “Het ziet er vreemd uit, maar hij heeft er goed over nagedacht”, vertelt een buurtbewoner aan Metro. “De hooibalen staan op precies de juiste plaats om zijn zwembad te verbergen.”

Oorspronkelijk mocht de zanger de vijver enkel gebruiken om wilde dieren te lokken zodat de fauna er kon opleven. Ed ging daarmee akkoord omdat hij anders geen vergunning kreeg om verder te bouwen. Wat later probeerde hij een regeling te treffen om de vijver alsnog voor recreatief gebruik te mogen gebruiken. Dat lukte niet, waardoor de zanger nu op creatieve manier probeert om alles aan het zicht te onttrekken.