De blote billen van Hugh Jackman zijn wél te zien op Disney+: “Geen censuur in mijn film”

13 juli 2020

06u47

Bron: ANP 0 Celebrities Waar Disney+ in april nog een versie van de film Splash vertoonde waarin de bilpartij van Daryl Hannah was gecensureerd, is het achterwerk van Hugh Jackman (51) sinds kort wel te zien op de streamingservice. De acteur ontdekte zelf dat zijn derrière gewoon wordt getoond in de film ‘X-Men: Days Of Future Past’ en deelde een screenshot op Instagram.

Bij de foto, die hij postte met een strategisch geplaatste emoji, schrijft de Australiër “’Days Of Future Past’ is de eerste film die ongecensureerd wordt uitgezonden op Disney+”, verwijzend naar de titel van de film uit 2014 vervolgt hij: “Dit was mijn toekomst maar laten we eerlijk zijn, dit is nu meer een ver verleden.” Collega-acteur Ryan Reynolds reageerde al snel. “Ik kan niet wachten tot ze hetzelfde doen met Deadpool.”

Disney+ kreeg redelijk wat kritiek toen het in april een versie van Splash aan het aanbod toevoegde waarvoor de originele scènes waarin Hannah naakt te zien was waren aangepast. In een geval werd het haar van de actrice digitaal langer gemaakt zodat het haar achterwerk verbergt, in een andere scène is haar kont vervaagd. Ook de hitmusical Hamilton is alleen in gecensureerde vorm te zien op de streamingservice: met toestemming van maker Lin-Manuel Miranda werd het woord ‘fuck’ uit de Disney+-versie gemonteerd.

Disney heeft niet gereageerd op vragen van Variety over de reden waarom ‘X-Men: Days Of Future Past’ nu wel in de originele versie te zien is.