De bizarre waarheid achter het hoge stemmetje van Michael Jackson

03 april 2020

17u26

03 april 2020

Celebrities Michael Jackson was al even beroemd vanwege zijn hoge, bedeesde stem als voor zijn plastische chirurgie. De harde waarheid achter zijn iconische stemgeluid is echter iets duisterder dan we zouden willen, aldus dokter Conrad Murray.

Dokter Conrad Murray (67), die werd veroordeeld voor onvrijwillige doodslag na het overlijden van Jackson, beweert dat Michaels vader de boosdoener is. “Zijn stem was zo hoog omdat Joe hem al vanaf zijn dertiende hormonen inspoot. Dat om zijn puberteit uit te stellen en zijn stem hoog te houden, zoals dat voor The Jackson 5 nodig was. Dat heeft Joe aan mij toegegeven, maar hij smeekte me om dat aan niemand te zeggen. Dan zouden Michaels fans hem nog slechter bekijken dan ze nu al doen.”

“Hij wilde het mij alleen vertellen als ik hem zweerde dat ik zou zwijgen. Ik schrok enorm van dat nieuws, maar als dokter moet ik zeggen: het verklaarde wel veel. Zowel bepaalde aspecten van Michaels gedrag en fysieke ontwikkeling, als de toonaard van zijn stem.”

Murray zat vier jaar in de cel omdat hij de popzanger destijds de gevaarlijke mix van propofol en verdovende middelen toediende die hem fataal werd, ook al blijft hij zijn onschuld volhouden. Eens hij terug vrij was deed hij zijn boekje open over Joe en noemde hij de man ‘één van de vreselijkste vaders die ooit leefden’. “Het scheelde niet veel of hij had hem chemisch gecastreerd.”

Tweede stem

Enkele vrienden van Michael, zoals Liza Minnelli, spreken Murray echter tegen. Volgens haar had Michael een tweede ‘stiekeme’ stem. “Ik geloofde jarenlang dat dat hoge stemmetje waarmee hij in de media altijd sprak zijn echte stem was. Ik schrok me dus een ongeluk toen hij me op een avond belde in zijn échte stem. Die was veel dieper. Ik zei hem: nu ben je betrapt Michael!”

De Britse presentator Piers Morgan bevestigt haar verhaal. “Wanneer hij het had over kinderen en goede doelen had hij een hele zachte, hoge stem. Als ik dan begon over zaken zakte zijn stem enkele octaven en werd hij een heel andere persoon om mee te praten.”