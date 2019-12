De bijzondere eerste date van Robbie Williams en zijn vrouw: "Ik had net seks gehad met mijn drugsdealer" SDE

30 december 2019

00u00 0 Celebrities Zenuwen voor een blind date? Niet als je Robbie Williams (45) heet. Net voordat hij zijn vrouw Ayda (40) voor het eerst zou ontmoeten, lag hij nog in bed met zijn vrouwelijke drugsdealer. En dat ze uiteindelijk toch een koppel werden, heeft hij te danken aan... Cameron Diaz.

Hij was één van de grootste popsterren in Europa, maar in 2006 ging het bergaf met Robbie Williams. Een drugsverslaving had zijn leven overgenomen, en zijn muziekcarrière stond op een laag pitje. "Ik vocht tegen verschillende demonen. Ik wist niet meer wat ik wilde doen", vertelt Robbie aan de tabloid 'Daily Mail'. Een blind date met de Amerikaanse actrice Ayda Field moest soelaas brengen, maar de zanger bereidde zich op een wel heel bijzondere manier voor. "Mijn vrouwelijke drugsdealer was net vertrokken toen Ayda aankwam. Ik had seks met haar gehad, en ze had een zak drugs achtergelaten", herinnert Williams zich.

Al heeft zijn date daar niet veel van gemerkt, zegt Ayda zelf. "Ik ben zo ouderwets, ik wist daar allemaal niets van." Hoewel er die eerste avond al een vonkje oversprong, duurde het nog drie jaar voor er sprake was van een echte relatie. Robbies schuld, zegt Ayda. "Ik werd constant gedumpt." Niemand minder dan Cameron Diaz bracht redding. Tijdens een bezoek aan het beroemde Chateau Marmont-hotel in Hollywood liep Robbie haar en Drew Barrymore tegen het lijf. "Ik begon te praten over mijn relatie die net beëindigd was. Ik lijstte alle geweldige dingen aan Ayda op, tot Cameron zei: 'Ik denk niet dat het voorbij is.'" Robbie en Ayda zijn sinds 2010 getrouwd en hebben drie kinderen.