De beste tweets van Ryan Reynolds: "Mijn dochter houdt van Disneyfilms, vooral van het stuk waar de ouders sterven" MVO

30 april 2018

11u13 0

Ryan Reynolds (41) is niet weg te slaan van Twitter. Zeker nu zijn nieuwe film 'Deadpool 2' eraan komt, grapt hij erop los. Zo postte hij bijvoorbeeld een brief aan Tony Stark uit 'The Avengers', waarin zijn lidmaatschap van het superhelden-team geweigerd wordt. "Van een man die niet weet wanneer hij moet ophouden, bedankt Avengers, dat jullie dat ook nooit gedaan hebben", schreef hij daarbij. Dit zijn de leukste tweets van de acteur op een rij!