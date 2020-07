De Beckhams zien het groots: Gordon Ramsay als chef op huwelijk Brooklyn TDS

Bron: ANP 0 Celebrities Nu Brooklyn Beckham (21) Nu Brooklyn Beckham (21) wereldkundig heeft gemaakt dat hij zijn vriendin Nicola Peltz ten huwelijk heeft gevraagd, zouden zijn vader David en moeder Victoria al druk bezig zijn met het voorbereiden van de grote dag. Zij willen dolgraag dat hun goede vriend Gordon Ramsay het culinaire gedeelte voor zijn rekening neemt. Dat meldt ‘The Sun’.

“Gordon is hun eerste keuze wat eten en drinken betreft”, zegt een insider. “Hij en zijn vrouw Tana zijn al jarenlang bevriend met de Beckhams en ook hun kinderen zijn close met elkaar. In hun ogen is hij de juiste man voor deze bijzondere gelegenheid.”

Brooklyn en Nicola zouden hun oog hebben laten vallen op het exclusieve Italiaanse resort Borgo Egnazia, waar algauw ruim 3 miljoen euro moet worden neergeteld voor een huwelijksceremonie met alles erop en eraan. Het verloofde stel zou samen met Victoria zijn afgereisd naar de droomlocatie, om te kijken of het aan hun wensen voldoet. “Victoria gunt Brooklyn de wereld en als dit is wat hij wil, dan krijgt hij dat.”

De oudste Beckham-zoon en zijn verloofde wonen momenteel in New York, maar willen ook graag een uitvalsbasis in Engeland hebben. “David en Victoria hebben hen aangeboden een huis in Londen te kopen als huwelijkscadeau. Dat is nogal een cadeau, maar als trotse en blije ouders willen ze alles doen om hun zoon en aanstaande schoondochter gelukkig te maken.”

