De AMA's werden de Taylor Swift show: zangeres verbreekt record van Michael Jackson en zingt haar 'verboden' liedjes

25 november 2019

06u40

Bron: ANP 0 Celebrities Michael Jackson is niet langer de artiest die de meeste American Music Awards heeft gewonnen. Die eer gaat vanaf nu naar Taylor Swift, die met 25 awards in haar bezit er eentje meer heeft dan Jackson.

Swift werd vorig jaar al gekroond tot vrouwelijke artiest met de meeste prijzen. Dit jaar werd ze geëerd met de Artist of the Decade award, waardoor ze gelijk in aantal kwam te staan met de in 2009 overleden King of Pop. Dat betekende dat de zangeres nog maar één prijs binnen hoefde te slepen om het record te verbreken, wat haar lukte door de award voor ‘Favorite Album - Pop/Rock’ te bemachtigen.

“Dit is echt geweldig, ik had pittige concurrentie en rekende eerlijk gezegd niet op de winst,” aldus Swift, die in deze categorie Billie Eilish en Ariana Grande achter zich liet.

Om haar ‘Arist Of The Decade’ award te vieren, speelde Taylor een medley van haar populairste nummers uit de voorbije tien jaar. Er heerste veel onzekerheid rond dat optreden, want de popzangeres beweerde in eerste instantie dat ze bepaalde liedjes niet meer mocht spelen van Scooter Braun. Hij heeft momenteel namelijk de rechten op veel van haar werk in handen, wat uitdraaide in een serieuze vete tussen de twee.

Taylor heeft die ruzie blijkbaar gewonnen, tot groot jolijt van haar aanwezig fans. Die zongen alles natuurlijk uit volle borst mee. Ze kregen ook een extra traktatie: Taylor nodigde haar goede vriendinnen Camilla Cabello en Halsey uit op het podium, om samen met haar ‘Shake It Off’ te brengen.

